পাঁচ বছর বন্ধ পুলিশ ফাঁড়ি, স্থানীয়রা আতঙ্কে

বাপ্পী শাহরিয়ার, চকরিয়া (কক্সবাজার) 

ফাইল ছবি

করোনার সময় কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার উপকূলীয় অঞ্চল বদরখালী পুলিশ ফাঁড়ির কার্যক্রম বন্ধ করে জেলা পুলিশ। এরপর পাঁচ বছরের ফাঁড়িটি চালু হয়নি। এতে এলাকায় খুনখারাবিসহ নানা ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বেড়ে গেছে বলে স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা অভিযোগ তুলেছেন। ফাঁড়িটির আওতাভুক্ত তিনটি ইউনিয়নে গত এক বছরে ছয়টি হত্যাকাণ্ড ঘটে।

জানা গেছে, ব্রিটিশ আমলে ভূমিহীন ২৬২টি পরিবারকে নিয়ে যাত্রা করা সমিতি বর্তমানে ‘বদরখালী সমবায় কৃষি উপনিবেশ সমিতি’ নামে পরিচিত। এটি দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ সমবায়ী প্রতিষ্ঠান। বদরখালী ফেরিঘাট, মহেশখালী ও কুতুবদিয়া উপজেলার সংযোগস্থল। দেশের সবচেয়ে বড় উন্নয়ন প্রকল্প মাতারবাড়ী কয়লাবিদ্যুৎকেন্দ্রে যাওয়া-আসার মূল স্থল ও নৌপথ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে বদরখালী। সব মিলিয়ে বদরখালী চকরিয়ার বড় অর্থনৈতিক এলাকা। এসব বিবেচনায় ১৯৯৪ সালে বদরখালী সমবায় কৃষি ও উপনিবেশ সমিতির কয়েকটি কক্ষ নিয়ে অস্থায়ী বদরখালী পুলিশ ফাঁড়ির কার্যক্রম শুরু হয়।

২০১৪-১৫ সালে সমিতি স্থায়ী কার্যালয়ের আধুনিক ভবন নির্মাণকাজ শুরু হলে ফাঁড়ির কার্যক্রম বদরখালী বাজারের অদূরে পানি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যালয়ের পাশে স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু করোনার সময় ২০২১ সালের শুরুতে অস্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ির কার্যক্রম বন্ধ কার্যালয়টিতে তালা লাগিয়ে দেয় জেলা পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বদরখালী, পশ্চিম বড় ভেওলা ও ঢেমুশিয়া ইউনিয়ন নিয়ে পুলিশ ফাঁড়ির কার্যক্রম চলত। গত এক বছরে এই তিন ইউনিয়নে ছয়টি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। গত ২৭ সেপ্টেম্বর বদরখালী ফুলতলা খাসপাড়া গ্রামে বাড়ির সীমানা নির্ধারণ নিয়ে বিরোধের জেরে ভাতিজার হাতে খুন হন হারুনূর রশীদ (৪৫) নামের এক ব্যক্তি।

এর আগে ২ আগস্ট গভীর রাতে দুর্বৃত্তদের গুলিতে সোহায়েত হোসেন (৩৫) নামের এক যুবক নিহত হন। বদরখালী ইউনিয়নের আজমনগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। ওই দিন মাতামুহুরী নদী থেকে পরিচয়বিহীন এক ব্যক্তির অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এ ছাড়া ৪ অক্টোবর রাতে বদরখালীর ফুলতলা বাজার এলাকায় ও ২৫ সেপ্টেম্বর বদরখালী সেতু এলাকায় দুটি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে।

বদরখালী স্টেশনের ব্যবসায়ী মোহাম্মদ জুনাইদ বলেন, ‘উপজেলার মধ্যে বদরখালী সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক এলাকা। সন্ধ্যার পর ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ চরম আতঙ্কে থাকে। রাতে ব্যবসায়ীরা নিরাপদে বাড়িতে যেতে ভয় পায়। কারণ, সাম্প্রতিক সময়ে বদরখালীতে খুনোখুনি বেড়েছে। আমরা বদরখালীতে আবারও পুলিশ ফাঁড়ির কার্যক্রম চালু করার জন্য জেলা পুলিশের কাছে অনুরোধ করছি।’

মাতামুহুরী সাংগঠনিক উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি আহসানুল কাদের চৌধুরী সাব্বির বলেন, ‘বদরখালী পুলিশ ফাঁড়ির কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে প্রায় পাঁচ বছর। পুলিশের কার্যক্রম না থাকায় এত বড় একটা অর্থনৈতিক অঞ্চলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি দিন দিন অবনতি হচ্ছে। প্রতিদিনই চুরি-ছিনতাইয়ের মতো ঘটনা লেগেই আছে। আমরা বদরখালীবাসী অতি দ্রুত পুলিশ ফাঁড়ির কার্যক্রম চালু করার জন্য জোর দাবি জানাচ্ছি।’

চকরিয়া থানার ওসি তৌহিদুল আনোয়ার বলেন, বদরখালীতে পুলিশ ফাঁড়ি না থাকলেও থানা থেকে নিয়মিত টহল পুলিশ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে কাজ করছে। ফাঁড়ির কার্যক্রম পুনরায় চালু করতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে।

কক্সবাজারের সহকারী পুলিশ সুপার অভিজিত দাস বলেন, বদরখালীতে একটি অস্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ি ছিল। করোনার সময় সেটির কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়। আবারও সেখানে ফাঁড়ির কার্যক্রম চালু করতে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

