টেকনাফে পাহাড় থেকে ৬ জিম্মিকে উদ্ধার, অস্ত্রসহ মানব পাচারকারী আটক

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি 

টেকনাফে পাহাড় থেকে ৬ জিম্মিকে উদ্ধার। ছবি: আজকের পত্রিকা

কক্সবাজারের টেকনাফে পাহাড় থেকে আগ্নেয়াস্ত্র-গুলিসহ মানব পাচারকারী চক্রের এক সদস্যকে আটক করেছে বিজিবি। এ সময় চক্রের হাতে আটক ছয় ভিকটিমকে উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে দুজন রোহিঙ্গা নাগরিক।

আজ মঙ্গলবার ভোরে উপজেলার রাজারছড়া পাহাড়ে টেকনাফ ২ বিজিবির একটি দল এই অভিযান পরিচালনা করে।

আটক ব্যক্তির নাম মো. রুবেল (২০), তিনি টেকনাফ রাজারছড়া ১ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার মো. হোছনের ছেলে।

উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিরা হলো টেকনাফ শাহপরীরদ্বীপের মাঝেরপাড়া এলাকার জিয়াবুল হোসেনের ছেলে রাসেল (১৭), রামু খুনিয়াপালং এলাকার মো. সুলতানের ছেলে শাহরিয়াজ ইমন (১৯), উখিয়া জালিয়াপালং মনখালি ৯ নম্বর ওয়ার্ডের রফিকের ছেলে মো. ফয়সাল (১৭) ও উখিয়া মনখালির মো. ইলিয়াসের ছেলে মো. এহসান (১৬)।

রোহিঙ্গা দুজন হলো উখিয়া বালুখালি ৯ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের হাসিম উল্লাহর ছেলে নজিম উল্লাহ (১২) এবং একই ক্যাম্পের জাফর আলমের ছেলে শহিদুল আমিন (১৫)।

বিষয়টি নিশ্চিত করে বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. আশিকুর রহমান জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাজারছড়া পাহাড়ি এলাকায় অভিযান চালায় বিজিবি। এ সময় অস্ত্রধারী মানব পাচার চক্রের এক সদস্যকে আটক করা হয়। তার কাছ থেকে চারটি দেশীয় তৈরি আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। তবে চক্রের অন্য সদস্যরা পালিয়ে যায়।

টেকনাফে পাহাড় থেকে ৬ জিম্মিকে উদ্ধার বিজিবি। ছবি: আজকের পত্রিকা

অভিযান চলাকালে মানব পাচার চক্রের হাতে বন্দী ছয় ভিকটিমকে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার ব্যক্তিদের মধ্যে দুজন রোহিঙ্গা ও চারজন বাংলাদেশি নাগরিক।

ভিকটিমরা জানায়, রাজমিস্ত্রির কাজের প্রলোভন দেখিয়ে তাদের পাহাড়ে ডেকে নিয়ে আটক করা হয়। পরে মালয়েশিয়া পাঠানোর কথা বলে তিন দিন ধরে তাদের বন্দী করে রাখা হয়। এ সময় বিজিবির সদস্যরা অভিযান চালিয়ে তাদের উদ্ধার করে।

