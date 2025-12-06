হোম > সারা দেশ > কক্সবাজার

মিয়ানমারে পাচারকালে ৩৭৫ বস্তা সিমেন্টসহ আটক ৮

কক্সবাজার প্রতিনিধি

সিমেন্টসহ আটক ব্যক্তিরা। ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারের বাঁকখালী নদীর মোহনাসংলগ্ন এলাকায় মিয়ানমারে পাচারকালে সিমেন্টবাহী একটি ফিশিং ট্রলার জব্দ করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। এ সময় পাচারকাজে জড়িত থাকার অভিযোগে আটজনকে আটক করা হয়েছে।

শনিবার (৬ ডিসেম্বর) কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে কোস্ট গার্ড স্টেশন কক্সবাজারের একটি দল অভিযানে নামে। এরপর বাঁকখালী নদীর মোহনা এলাকায় একটি সন্দেহজনক ফিশিং ট্রলার থামিয়ে তল্লাশি চালানো হয়।

তল্লাশির সময় শুল্ক ফাঁকি দিয়ে মিয়ানমারে পাচারের জন্য ট্রলারে ভর্তি করা ৩৭৫ বস্তা সিমেন্ট পাওয়া যায়। যার বাজারমূল্য প্রায় ১ লাখ ৮৭ হাজার ৫০০ টাকা। ট্রলারসহ আটজন পাচারকারীকে ঘটনাস্থল থেকেই আটক করা হয়।

জব্দ করা বোট, আলামত ও আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। চোরাচালান রোধে কোস্ট গার্ড এই ধরনের অভিযান থাকবে বলে জানান কোস্ট গার্ডের এই কর্মকর্তা।

সম্পর্কিত

কক্সবাজারে হলো এসএমসির বার্ষিক বিক্রয় সম্মেলন

কক্সবাজারে বিউটি সেলুন থেকে তরুণীর মরদেহ উদ্ধার

১০ মাস পর সেন্ট মার্টিনগামী জাহাজ চলাচল শুরু, তিন জাহাজে গেলেন ১২০০ পর্যটক

৬ শিশু-কিশোরকে তুলে নিয়ে গেল অস্ত্রধারীরা, কৌশলে ফিরে এল দুজন

কক্সবাজারে মাদক পাচারের দায়ে ২ জনের মৃত্যুদণ্ড

চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক ৬ লেন করার দাবিতে চকরিয়ায় অবরোধ, দীর্ঘ যানজট

বিএনপির ঘাঁটি দখলে মরিয়া জামায়াত

টেকনাফে জেলের জালে ৪ মণ ওজনের ভোল মাছ

উখিয়ায় ৩ লাখ ৬০ হাজার ইয়াবা রেখে পালিয়েছে কারবারিরা

চকরিয়ায় ভাতিজার লাথিতে চাচার মৃত্যুর অভিযোগ, পুলিশ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ভাতিজাকে মারধর
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা