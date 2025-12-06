মিয়ানমারে পাচারকালে ৩৭৫ বস্তা সিমেন্টসহ আটক ৮

কক্সবাজারের বাঁকখালী নদীর মোহনাসংলগ্ন এলাকায় মিয়ানমারে পাচারকালে সিমেন্টবাহী একটি ফিশিং ট্রলার জব্দ করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। এ সময় পাচারকাজে জড়িত থাকার অভিযোগে আটজনকে আটক করা হয়েছে।
শনিবার (৬ ডিসেম্বর) কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এ তথ্য জানিয়েছেন।
তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে কোস্ট গার্ড স্টেশন কক্সবাজারের একটি দল অভিযানে নামে। এরপর বাঁকখালী নদীর মোহনা এলাকায় একটি সন্দেহজনক ফিশিং ট্রলার থামিয়ে তল্লাশি চালানো হয়।
তল্লাশির সময় শুল্ক ফাঁকি দিয়ে মিয়ানমারে পাচারের জন্য ট্রলারে ভর্তি করা ৩৭৫ বস্তা সিমেন্ট পাওয়া যায়। যার বাজারমূল্য প্রায় ১ লাখ ৮৭ হাজার ৫০০ টাকা। ট্রলারসহ আটজন পাচারকারীকে ঘটনাস্থল থেকেই আটক করা হয়।
জব্দ করা বোট, আলামত ও আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। চোরাচালান রোধে কোস্ট গার্ড এই ধরনের অভিযান থাকবে বলে জানান কোস্ট গার্ডের এই কর্মকর্তা।