চকরিয়ায় বিদ্যুতায়িত হয়ে ২ শ্রমিকের মৃত্যু

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি 

মুহিত ও ওসমান। ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলায় একটি ভবনের নির্মাণকাজ করার সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে দুই নির্মাণশ্রমিক মারা গেছেন। আজ সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার খুটাখালী স্টেশনে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে।

মারা যাওয়া দুজন হলেন খুটাখালী ইউনিয়নের গর্জনতলী গ্রামের আবু তাহেরের ছেলে মুহিত উদ্দিন সাগর প্রকাশ লাল মুহিত (৩২) ও একই গ্রামের মোহাম্মদ জোহার উদ্দিনের মোহাম্মদ ওসমান (১৯)।

স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন, খুটাখালী স্টেশনে একটি নির্মাণাধীন ভবনে সকাল থেকে মুহিত-ওসমানসহ তিনজন কাজ করছিলেন। ভবনের পাশে ১১ হাজার ভোল্টের বিদ্যুতের লাইন ছিল। নির্মাণকাজ করার সময় বিদ্যুৎ লাইনের তারে মুহিত বিদ্যুতায়িত হন। এর পরপরই ওসমান তারে জড়িয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে পড়েন। স্থানীয় লোকজন দুজন উদ্ধার করে মালুমঘাট খ্রিষ্টান মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এ ব্যাপারে চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মরি হোসেন বলেন, হাসপাতাল থেকে লাশটি তাঁদের স্বজনেরা বাড়িতে নিয়ে গেছেন। থানার একদল পুলিশ সেখানে গেছে। পরিবার থেকে লিখিত অভিযোগ দিলে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

