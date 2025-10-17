হোম > সারা দেশ > কক্সবাজার

রামুতে ট্রেনে কাটা পড়ে এক যুবকের মৃত্যু

কক্সবাজার প্রতিনিধি

কক্সবাজারের রামু উপজেলায় ট্রেনে কাটা পড়ে এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার রাজারকুল ইউনিয়নের মনসুর আলী স্কুলের পাশে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত যুবকের নাম মো. ইউনুস (২৪)। তিনি রাজারকুল ইউনিয়নের নয়াপাড়া এলাকার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ফয়েজ আহমদের ছেলে।

রাজারকুল ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্য আলম শাইর জানান, কক্সবাজার থেকে ছেড়ে আসা প্রবাল এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়েন যুবক। এতে তিনি ঘটনাস্থলে নিহত হন।

রামু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফ হোছাইন বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

