হোম > সারা দেশ > কক্সবাজার

কুতুবদিয়ায় পানিতে ডুবে ২ শিশুর মৃত্যু

কুতুবদিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

কক্সবাজারের কুতুবদিয়ায় পানিতে ডুবে আবদুল্লাহ (১) ও জোসনা আকতার (৮) নামে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (১৫ নভেম্বর) সকাল ৯টায় উপজেলার কৈয়ারবিল ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বড় মৌলভি বাড়ির পুকুরে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

মারা যাওয়া আবদুল্লাহ কক্সবাজার পৌরসভার চরপাড়া এলাকার ইলিয়াসের ছেলে ও জোসনা আকতার রামু উপজেলার গর্জনিয়া ইউনিয়নের বড় বাগছড়ি এলাকার কবির আহমদের মেয়ে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মো. ইলিয়াস ও তাঁর স্ত্রী কৈয়ারবিল ইউনিয়নের উত্তর কৈয়ারবিল এলাকায় শুঁটকি শুকানোর জন্য শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে আসেন। আবদুল্লাহ ছোট হওয়ায় তার দেখাশোনার জন্য ইলিয়াসের শালার মেয়ে জোসনা আকতারকে নিয়ে আসেন। শনিবার সকাল ৯টার দিকে খেলতে গিয়ে আবদুল্লাহ পুকুরে পড়ে গেলে তাকে উদ্ধারের জন্য জোসনা আকতার পানিতে নামে। এ সময় দুজনেই পানিতে ডুবে যায়।

আশপাশের লোকজন সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন।

কুতুবদিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আরমান হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, দুই শিশু পানিতে ডুবে মারা গেছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

দেড় লাখ ইয়াবাসহ রোহিঙ্গা যুবক আটক

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রতি যুক্তরাজ্য সরকার সহায়তা অব্যাহত রাখবে: ব্রিটিশ মন্ত্রী

কোনো অজুহাতে লবণ আমদানি করতে দেওয়া হবে না: শিল্পসচিব

টেকনাফে অস্ত্রসহ রোহিঙ্গা ডাকাত আটক

কক্সবাজারের ভারুয়াখালী: আট স্প্যানে আটকে রয়েছে সেতুর কাজ

উখিয়ায় র‍্যাবের অভিযান: আটক ১৮ রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ বাসাভাড়া নিয়ে থাকে

উখিয়ায় বাজারে আগুন, নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের ৫ ইউনিট

কক্সবাজারে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের ঝটিকা মিছিল

পানিতে ডুবে মৃত্যুর সচেতনতায় কুতুবদিয়া চ্যানেলে সাঁতার

টেকনাফে কোকো ক্রীড়া সংসদের আহ্বায়কের লাশ উদ্ধারের পর সম্পাদক পলাতক
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা