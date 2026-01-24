রামুতে যুবককে গুলি করে হত্যা

কক্সবাজারের রামুতে শফিউল আলম ওরফে লেদাপুতু (২৮) নামের এক যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে উপজেলার গর্জনিয়া ইউনিয়নের মাঝিরকাটা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত শফিউল ওই এলাকার বাসিন্দা আবুদল হাকিমের ছেলে।
পুলিশ, স্থানীয় বাসিন্দা ও নিহতের স্বজনেরা জানান, গতকাল শুক্রবার রাত দেড়টার দিকে শফিউল আলমকে কেউ একজন মোবাইলে ফোন করে বাইরে যেতে বলেন। তখন শফিউল রাতের খাবার খাচ্ছিলেন। বারবার ফোন কল পেয়ে খাবার শেষ না করেই বের হয়ে যান। শফিউল বের হওয়ার ঘণ্টা-দেড়েক পর গোলাগুলি শুরু হয়। পরে এলাকার লোকজন তাঁর লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন।
স্থানীয়রা বলছে, মিয়ানমার থেকে চোরাইপথে গরু আনা-নেওয়ার নিয়ন্ত্রণে এলাকায় শাহিন ডাকাত ও সন্ত্রাসী আব্দুর রহিম বাহিনীর আলাদা গ্রুপ রয়েছে। নিহত শফিউল শাহীন বাহিনীর সদস্য। শাহীন সম্প্রতি সেনাবাহিনীর অভিযানে গ্রেপ্তার হয়ে জেলহাজতে আছেন।
এলাকাবাসী ও স্বজনদের ভাষ্যমতে, প্রতিপক্ষের লোকজন শফিউলকে গুলি করে হত্যা করেছে। এর আগেও সীমান্তের চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ নিয়ে একাধিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।
রামু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম ভূঁইয়া জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে। লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি শেষে ময়নাতদন্তের জন্য লাশ কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ হত্যায় জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনতে কাজ করছে।