কক্সবাজারে বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার ওজিল ও তুরস্কের প্রেসিডেন্টপুত্রের গাড়িবহর দুর্ঘটনার কবলে

কক্সবাজার প্রতিনিধি

ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারের রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবির থেকে ফেরার পথে বিশ্বকাপজয়ী জার্মানির সাবেক তারকা ফুটবলার মেসুত ওজিল এবং তুরস্কের প্রেসিডেন্টের পুত্র নেকমেতিন বিলাল এরদোয়ানকে বহনকারী গাড়ির বহর দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। তবে তাঁদের বহন করা গাড়ি অক্ষত রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এ ঘটনায় প্রটোকলে থাকা পুলিশের গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লেগে ব্যাটারিচালিত ইজিবাইকটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং চালক আহত হয়েছেন।

আজ বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যা পৌনে ৭টার দিকে কক্সবাজার-টেকনাফ সড়কে উখিয়া উপজেলার কুতুপালং এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

শাহপরী দ্বীপ হাইওয়ে থানা-পুলিশের পরিদর্শক সাইফুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, উখিয়ায় রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন শেষে সাবেক ফুটবলার মেসুত ওজিল ও তুরস্কের প্রেসিডেন্টের পুত্র নেকমেতিন বিলাল এরদোয়ান সেখানে ইফতার করেন। ইফতার শেষে ফেরার পথে তাঁদের বহনকারী গাড়ির বহরটি কুতুপালং এলাকায় পৌঁছায়।

এ সময় উপসড়কের দিক থেকে একটি ইজিবাইক আকস্মিক প্রধান সড়কে উঠে এসে বহরটির নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশের গাড়িটির সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এতে ইজিবাইকটি দুমড়ে-মুচড়ে গেলে চালক গুরুতর আহত হন। পুলিশের ভ্যানটি সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

তবে তুরস্কের প্রেসিডেন্টপুত্র নেকমেতিন বিলাল এরদোয়ান ও ফুটবলার মেসুত ওজিলকে বহনকারী গাড়ি দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পায়। দুর্ঘটনাকবলিত ইজিবাইকটি জব্দ করা হয়েছে। আহত চালককে স্থানীয়রা উদ্ধার করে রোহিঙ্গা ক্যাম্পসংলগ্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনা কেন ঘটেছে তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে জানান হাইওয়ে পুলিশের এই কর্মকর্তা।

