সাগরপথে মিয়ানমারে সার-সিমেন্ট পাচারের চেষ্টা, গ্রেপ্তার ৩

সাগরপথে মিয়ানমারে বাংলাদেশি পণ্য পাচারের চেষ্টার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জব্দ মালামাল, ট্রলারসহ কক্সবাজারের টেকনাফ থানায় হস্তান্তর করে তাঁদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইনে মামলা করা হয়েছে বলে জানায় কোস্ট গার্ড। আজ রোববার দুপুরে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে কোস্ট গার্ডের সদর দপ্তরের গণমাধ্যম কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এ কথা জানান।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন সাদ্দাম হোসেন (২৮), ইকবাল হোসেন (৪৪) ও আব্দুর রহিম (৩০)।
কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরের গণমাধ্যম কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক বলেন, গতকাল শনিবার বিকেলে মিয়ানমারের নাইক্ষ্যংদিয়াসংলগ্ন সাগর এলাকা দিয়ে সংঘবদ্ধ একটি চক্র বাংলাদেশি পণ্যের বিনিময়ে ইয়াবা, মদসহ অন্যান্য মাদকদ্রব্যের চালান আনবে বলে খবর পায় কোস্ট গার্ড।
এতে কোস্ট গার্ডের শাহপরীর দ্বীপ স্টেশনের একটি দল অভিযান চালায়। একপর্যায়ে সন্দেহজনক একটি মাছ ধরার ট্রলার দেখতে পেয়ে কোস্ট গার্ড সদস্যরা সেটিকে থামার জন্য নির্দেশ দেন। পাচারকারীরা কোস্ট গার্ড সদস্যদের উপস্থিতি টের পেয়ে ট্রলার দ্রুত চালিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন। পরে তাঁদের ধাওয়া দিয়ে ট্রলারটি জব্দ করতে সক্ষম হয় কোস্ট গার্ড।। পরে ট্রলারে থাকা তিন পাচারকারীকে আটক করা হয়। এ সময় ট্রলারটি তল্লাশি চালিয়ে অবৈধভাবে শুল্ক-কর ফাঁকি দিয়ে মিয়ানমারে পাচারের জন্য বহন করা ৮৩ বস্তা সিমেন্ট, ৮৫ বস্তা সার ও ৩৪০ লিটার সয়াবিন তেল উদ্ধার করা হয়েছে। জব্দ করা এসব নিত্যপণ্যের আনুমানিক মূল্য ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা।