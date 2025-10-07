হোম > সারা দেশ > কক্সবাজার

ক্যাম্পের বাইরে অবৈধভাবে থাকা ১৩ রোহিঙ্গা ও ২ আশ্রয়দাতা আটক

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি

আটক রোহিঙ্গা শরণার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

কক্সবাজারের টেকনাফ পৌরসভায় আবদুল্লাহ ম্যানশন নামের ভাড়া বাসায় অভিযান চালিয়ে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বাইরে অবৈধভাবে বসবাসরত ১৩ জন রোহিঙ্গা শরণার্থী এবং তাদের আশ্রয়দাতা দুজনকে আটক করেছে র‍্যাব-১৫।

আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন র‍্যাব-১৫-এর সহকারী পুলিশ সুপার ও সহকারী পরিচালক (লথ অ্যান্ড মিডিয়া) আ ম ফারুক। তিনি জানান, অপহরণ, খুন, ডাকাতি প্রতিরোধ ও মাদকবিরোধী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সোমবার রাতে র‍্যাব-১৫, সিপিসি-১-এর (টেকনাফ ক্যাম্প) একটি চৌকস আভিযানিক দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানে টেকনাফ পৌরসভার কে কে পাড়ার আব্দুল্লাহ ম্যানশন থেকে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বাইরে অবৈধভাবে বসবাসকারী ১৩ জন রোহিঙ্গাকে আটক করা হয়। এ সময় তাদের আশ্রয়দাতা বাড়ির মালিক ও কেয়ারটেকারকে আটক করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

র‍্যাবের এই কর্মকর্তা আরও জানান, রোহিঙ্গাদের অবৈধভাবে ক্যাম্পের বাইরে বসবাসের কারণে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নষ্ট হচ্ছে। সমাজের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

সম্পর্কিত

কক্সবাজারে বাড়িতে ঢুকে বিএনপি নেতাকে গুলি

নিখোঁজ শিশুর লাশ পুকুরে, ৬ জনকে আটক-জিজ্ঞাসাবাদ

টেকনাফে মানব পাচারকারী অভিযোগে আটক ৬

টেকনাফের পাহাড় থেকে নারী-শিশুসহ ৩৮ জন উদ্ধার, ২ পাচারকারী আটক

বৈরী আবহাওয়ায় সাগরে পর্যটকের ভিড়, বর্ণাঢ্য আয়োজনে প্রতিমা বিসর্জন

টেকনাফের গহিন পাহাড়ে জিম্মি রাখা নারী-শিশুসহ ২১ জনকে উদ্ধার

টেকনাফে পাচারকারীদের গোপন আস্তানা থেকে ৮ নারী ও শিশু উদ্ধার

টেকনাফে ট্রলারসহ ১৪ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি

ছাত্রলীগ নেতার নেতৃত্বে হামলা, ছুরিকাঘাতে জামায়াত নেতা নিহত

টেকনাফে কাভার্ড ভ্যানে মোটরসাইকেলের ধাক্কা, ২ আরোহী নিহত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা