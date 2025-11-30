হোম > সারা দেশ > কক্সবাজার

৬ শিশু-কিশোরকে তুলে নিয়ে গেল অস্ত্রধারীরা, কৌশলে ফিরে এল দুজন

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি 

ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারের টেকনাফে খেলাধুলা করার সময় ছয় শিশু-কিশোরকে অস্ত্রধারী দুর্বৃত্তরা অপহরণ করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এদের মধ্যে দুজন কৌশলে ফিরে আসতে পারলেও চারজন এখনো নিখোঁজ। আজ রোববার সন্ধ্যা ৬টার দিকে উপজেলার বাহারছড়া ইউনিয়নের দক্ষিণ শিলখালী পূর্বপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

অপহৃত শিশু-কিশোরেরা হলো অছিউর রহমানের ছেলে মো. মামুন (১৭), আবুল কাশেমের ছেলে আনোয়ার হোসেন (১৪), মো. ইসলামের ছেলে গিয়াস উদ্দিন (১৫) এবং মো. হাসানের ছেলে আবু বক্কর ছিদ্দিক (১৩)।

অপহরণকারীদের কাছ থেকে কৌশলে ফিরে আসা দুই শিশু-কিশোর হলো মো. আব্দুল্লাহর ছেলে ইসমাইল (১৭) এবং আয়ুব আলীর ছেলে মো. শাহীন (১৩)।

রাত ৮টার দিকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন, বাহারছড়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য হাফেজ আহমদ।

হাফেজ আহমদ জানান, সন্ধ্যা ৬টার দিকে কয়েকটি শিশু-কিশোর খেলাধুলা করছিল। এ সময় হঠাৎ পাহাড় থেকে নেমে আসা একদল অস্ত্রধারী দুর্বৃত্ত ছয় শিশু-কিশোরকে জিম্মি করে গভীর পাহাড়ি এলাকায় নিয়ে যায়। পরে দুই শিশু সুযোগে বুঝে ফিরে আসে এবং বিষয়টি স্থানীয় বাসিন্দাদের জানায়। খবর পেয়ে ঘটনাটি থানায় জানানো হয়। অপহৃত শিশুদের সন্ধানে স্থানীয় লোকজন পাহাড়ে তল্লাশি চালাচ্ছে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে টেকনাফের বাহারছড়া পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের ইনচার্জ পরিদর্শক দুর্জয় বিশ্বাস আজকের পত্রিকাকে জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। কেউ লিখিত অভিযোগ না দিলেও পুলিশ তথ্য সংগ্রহ ও শিশুদের উদ্ধারে কাজ করছে।

সম্পর্কিত

কক্সবাজারে মাদক পাচারের দায়ে ২ জনের মৃত্যুদণ্ড

চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক ৬ লেন করার দাবিতে চকরিয়ায় অবরোধ, দীর্ঘ যানজট

বিএনপির ঘাঁটি দখলে মরিয়া জামায়াত

টেকনাফে জেলের জালে ৪ মণ ওজনের ভোল মাছ

উখিয়ায় ৩ লাখ ৬০ হাজার ইয়াবা রেখে পালিয়েছে কারবারিরা

চকরিয়ায় ভাতিজার লাথিতে চাচার মৃত্যুর অভিযোগ, পুলিশ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ভাতিজাকে মারধর

কুতুবদিয়ায় নারী ও দুই শিশু দগ্ধ

ইয়াবা পাচারের দায়ে ২ জনের মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন ২ জনের

সমুদ্রপথে মালয়েশিয়ায় পাচারকালে নারী-শিশুসহ ২৮ জন উদ্ধার

মিয়ানমারে পাচারের সময় ৪৫০ বস্তা সিমেন্টসহ আটক ৯
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা