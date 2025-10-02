বৈরী আবহাওয়ায় সাগরে পর্যটকের ভিড়, বর্ণাঢ্য আয়োজনে প্রতিমা বিসর্জন

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের প্রভাবে সাগর উত্তাল রয়েছে। বৈরী আবহাওয়ার কারণে গতকাল বুধবার সকাল থেকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও উপকূলে ঝোড়ো হাওয়া বইছে। কখনো গুঁড়ি গুঁড়ি আবার কখনো চেপে বৃষ্টি হচ্ছে। আজ বৃহস্পতিবারও সারা দিন একই অবস্থা বিরাজ করছে। ফলে সাগরে জোয়ার ও ঢেউয়ের উচ্চতা বেড়েছে। একই সঙ্গে বেড়েছে বাতাসের গতিবেগ।
এই বৈরী পরিবেশ কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে বেড়াতে আসা পর্যটকদের দমাতে পারেনি। বৃষ্টিতে ভিজে ও ঝুঁকি নিয়ে সাগরে নামছে পর্যটকদের একটা অংশ। অনেকে সৈকতের বালিয়াড়িতে বিছানো চেয়ার-ছাতায় বসে কিংবা দাঁড়িয়ে উত্তাল সাগরের রূপ দেখছেন।
সৈকতে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা ট্যুরিস্ট পুলিশ, জেলা প্রশাসনের বিচকর্মী ও লাইফগার্ডের সদস্যরা উত্তাল সাগরে গোসল থেকে বিরত থাকতে পর্যটকদের মধ্যে প্রচারণা চালাচ্ছেন। কিন্তু পর্যটকদের কেউ মানছেন, কেউ মানছেন না। কেউ আবার লাইফ জ্যাকেট ও টায়ার টিউব ব্যবহার করে হাঁটু বা কোমরসমান পানিতে নামছেন।
এদিকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বড় উৎসব দুর্গাপূজার প্রতিমা বিসর্জন উপলক্ষে সৈকতের লাবণী পয়েন্টে লাখো পর্যটক ও পুণ্যার্থী ভিড় করেন। এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে ব্যাপক নিরাপত্তাব্যবস্থা নেয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে কক্সবাজার ও বান্দরবানের বিভিন্ন পূজামণ্ডপ থেকে প্রতিমা নিয়ে সৈকতে জড়ো করা হয়। বিকেল ৫টার দিকে পুরোহিতের মন্ত্র পাঠের শেষে একে একে প্রতিমাগুলো উত্তাল সাগরে ভাসানো হয়।
গতকাল বুধবার থেকে শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে চার দিনের টানা ছুটি চলছে। এই ছুটি উপভোগ করতে পরিবার-পরিজন নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষ কক্সবাজার ঘুরতে এসেছেন। কিন্তু বৈরী আবহাওয়ার কারণে ভ্রমণে আসা পর্যটকেরা বিপাকে পড়েছেন। অনেকে দর্শনীয় স্থানে ঘুরতে না পেরে হোটেলবন্দী হয়ে পড়েছেন।
সৈকতে পর্যটকদের সেবায় নিয়োজিত বিচকর্মীদের সুপারভাইজার মাহবুব আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, বৈরী আবহাওয়ায় সাগর উত্তাল রয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় লাল পতাকা টাঙানো হয়েছে। এই অবস্থায়ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাগরে গোসলে নামছেন পর্যটকেরা। নানাভাবে সতর্ক করা হচ্ছে। কেউ শোনেন, কেউ শোনেন না।
গোসলে নেমে বিপদে পড়া পর্যটকদের উদ্ধারে দায়িত্বে থাকা সি-সেফ লাইফগার্ডের সুপারভাইজার মোহাম্মদ ওসমান জানান, সৈকতের বেশ কয়েকটি স্থানে গুপ্ত খাল বা গভীর খাদের সৃষ্টি হয়েছে। এসব স্থানে গোসলে নামা বিপজ্জনক।
বিপুল পর্যটককে একসঙ্গে নজরদারি করা খুবই কঠিন জানিয়ে মোহাম্মদ ওসমান বলেন, চলতি বছর সৈকতে গোসলে নেমে ভেসে গিয়ে পর্যটকসহ অন্তত ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ মৃত্যু এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি।
এ বিষয়ে ট্যুরিস্ট পুলিশ কক্সবাজার অঞ্চলের প্রধান ও অতিরিক্ত ডিআইজি আপেল মাহমুদ বলেন, দুর্গাপূজা ও সাপ্তাহিক ছুটির চার দিনে চার থেকে পাঁচ লাখ পর্যটকের সমাগম হবে। বিপুল এই পর্যটকের সার্বিক নিরাপত্তায় ট্যুরিস্ট পুলিশের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মাঠে সক্রিয় রয়েছে।
শনিবার পর্যন্ত বৈরী আবহাওয়া
হোটেলমালিক ও পর্যটনসংশ্লিষ্টদের তথ্যমতে, গত মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে কক্সবাজারে পর্যটক সমাগম বেড়েছে। ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে থাকা-খাওয়ায় পর্যটকদের জন্য বিশেষ ছাড় ছিল। এখন ছাড় প্রত্যাহার করা হয়েছে।
দুর্গাপূজা ও প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত ছুটি রয়েছে। ১২ দিনের এই ছুটিতে বেশির ভাগ পর্যটক দেশের প্রধান পর্যটনকেন্দ্রে ছুটে আসছেন। কিন্তু পর্যটকদের ভ্রমণের এই উচ্ছ্বাসে বাদ সেধেছে বৈরী আবহাওয়া। আগামী শনিবার পর্যন্ত আবহাওয়ার এই পরিস্থিতি বিরাজ করবে বলে আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে দেওয়া আবহাওয়ার সর্বশেষ বার্তায় জানানো হয়েছে।
আবহাওয়া অধিদপ্তর কক্সবাজার কার্যালয়ের সহকারী আবহাওয়াবিদ আবদুল হান্নান বলেন, বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত গভীর নিম্নচাপ ও সক্রিয় মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বৃহস্পতিবার বেলা ৩টা থেকে পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এ ছাড়া নিম্নচাপের প্রভাবে কক্সবাজার উপকূল উত্তাল হয়ে পড়েছে। কক্সবাজার সমুদ্রবন্দরকে ৩ নম্বর সতর্কসংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।
কক্সবাজার সৈকতের তারকা মানের হোটেল কক্স টুডের জেনারেল ম্যানেজার আবু তালেব শাহ বলেন, এবার ছুটিতে আশানুরূপ পর্যটক এসেছেন। তবে বৈরী আবহাওয়ার কারণে ভ্রমণে কিছুটা বিপত্তি ঘটেছে।
কক্সবাজার হোটেল-মোটেল রিসোর্ট গেস্টহাউস মালিক সমিতির সভাপতি আবুল কাশেম সিকদার বলেন, শহরের তারকা ও মাঝারি মানের হোটেল-রিসোর্টের কক্ষ আগামী শনিবার পর্যন্ত শতভাগ বুকিং হয়েছে। পর্যটন মৌসুমের শুরুতে লম্বা ছুটি পাওয়ায় এ বছর সূচনা ভালো হয়েছে। সামনে দেশের আইনশৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকলে পর্যটনশিল্প আরও চাঙা হয়ে উঠবে।