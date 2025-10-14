দামুড়হুদায় জমি নিয়ে বিরোধে কৃষককে কুপিয়ে হত্যা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিরোধের জেরে জয়নুল মন্ডল (৫০) নামের এক কৃষককে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় গুরুতর জখম আরও তিনজন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সকাল ৯টার দিকে দামুড়হুদার সদর ইউনিয়নের গোবিন্দহুদা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। নিহত জয়নুল গোবিন্দহুদা গ্রামের মৃত নূর বক্স মন্ডল ওরফে ঝড় মন্ডলের ছেলে।
জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে মৃত নূর বক্স মন্ডল ওরফে ঝড় মন্ডলের ছেলেদের সঙ্গে একই গ্রামের বরকত মন্ডলের ছেলে নুরুল হক পেশকারের মধ্যে বিরোধ চলছিল। এ নিয়ে আদালতে মামলা চলমান রয়েছে। সম্প্রতি নুরুল হক পেশকারের দখলে থাকা জমি জয়নুল মন্ডল নিজ দখলে পান। এর পর থেকে দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ বাড়তে থাকে। আজ সকালে মাঠে কাজ করার সময় নুরুল হক পেশকার ও তাঁর লোকজন জয়নুল মন্ডল, জাহিদ মন্ডল (৫৫), খাজা মন্ডল (৫৬) ও তাঁর ছেলে দীপুকে (১৮) এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করে।
আহত জাহিদ মন্ডলের ছেলে কামাল মন্ডল বলেন, ‘প্রায় ৩০ বছর ধরে পৈতৃক জমি নিয়ে নুরুল হক পেশকারের সঙ্গে আমাদের বিরোধ চলে আসছে। কোর্টের পেশকার হওয়ায় সে আমাদের বিভিন্ন মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করে আসছিল। এক মাস আগে পেশকারের দখলে থাকা একটি জমি সেনাবাহিনীর সদস্যরা আমাদের দখলে দেয়। আজ (মঙ্গলবার) সকালে জয়নুল চাচাসহ আমরা কাতলমারি মাঠে ঝালের খেতে কাজ করছিলাম। এ সময় হঠাৎ ১৫-২০ জনকে নিয়ে নুরুল পেশকার আমাদের ওপর দা, হাঁসুয়া, শাবল দিয়ে হামলা চালায়। আমরা চারজন গুরুতর জখম হয়েছি। স্থানীয় বাসিন্দারা জখম অবস্থায় হাসপাতালে নিলে জয়নুল চাচা মারা যায়। খাজা চাচার অবস্থাও খারাপ। তাঁকে রাজশাহী রেফার করা হয়েছে।’
সদর হাসপাতালে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক শাপলা খাতুন বলেন, ‘সকালে গুরুতর জখম চারজনকে জরুরি বিভাগে আনা হয়েছে। তাদের প্রত্যেকের শরীরে আঘাতের একাধিক চিহ্ন ছিল। তাৎক্ষণিক চিকিৎসা দিয়ে ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় জয়নুল মন্ডলের মৃত্যু হয়।’
দামুড়হুদা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ন কবীর বলেন, ‘পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে দুই পক্ষের মারামারিতে একজন নিহত ও আরও তিনজন জখম হয়েছে। খবর পেয়ে সার্কেল এসপি স্যার ও আমি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। হামলাকারীদের ধরতে চেষ্টা চলছে। অভিযোগ সাপেক্ষে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’