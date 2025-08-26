চাঁদপুরে ১৪টি খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নেই বিএসটিআইয়ের অনুমোদন

চাঁদপুর সদর ও ফরিদগঞ্জ উপজেলার ১৪টি খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশনের (বিএসটিআই) অনুমোদন নেই। এসব প্রতিষ্ঠানকে দ্রুত লাইসেন্স করার তাগাদা দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
আজ মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) দিনব্যাপী এসব প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়ে সতর্ক করে দেন বিএসটিআই কুমিল্লা কার্যালয়ের কর্মকর্তারা। রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ ও সদর উপজেলায় বিএসটিআই কুমিল্লা অফিসের অভিযানে অবৈধ খাদ্য উৎপাদনকারী কারখানাকে দ্রুত লাইসেন্স নেওয়ার তাগাদা দেওয়া এবং অন্যথায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।
বিএসটিআই কুমিল্লা অফিস কর্তৃক একটি সার্ভিল্যান্স অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে নিম্নোক্ত অবৈধ প্রতিষ্ঠানগুলোকে দ্রুত বিএসটিআইয়ের লাইসেন্স নেওয়ার তাগাদা দেওয়া হয়।
নিবন্ধন ছাড়া প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার চান্দ্রা বাজারের ঢাকা বেকারি, মামা-ভাগিনা লাইভ বেকারি, চিটাগং বেকারি, ইসলামিয়া বেকারি, ভাই ভাই ফুড প্রোডাক্ট, একই উপজেলার কালির বাজারের আল্লাহর দান বেকারি, মোহাম্মদিয়া বেকারি, চান্দ্রা বাজারের স্টার গোল্ড বেকারি, চাঁদপুর সদরের ওয়্যারলেস এলাকার ভূঁইয়া ফুড অ্যান্ড লাইভ বেকারি, চাঁদপুর পৌরসভাসংলগ্ন আল আকসা লাইভ বেকারি, শহরের পুরান বাজার রয়েজ রোডের ঢাকা মহানগর বেকারি, পুরান বাজার রঘুনাথপুর এলাকার যমুনা ব্রেড অ্যান্ড বিস্কুট ফ্যাক্টরি, পুরান বাজার টিন বাজার এলাকার মীম ফুড প্রোডাক্টস ও পুরান বাজারের বাবা অটো রাইস মিল।
অভিযানটি বিএসটিআই কুমিল্লা জেলা কার্যালয়ের অফিসপ্রধান পরিতোষ চন্দ্র তালুকদার, উপপরিচালকের (রসায়ন) নেতৃত্বে পরিচালিত হয়।
অভিযানে অংশগ্রহণ করে সার্বিক সহযোগিতা করেন একই কার্যালয়ের ফিল্ড অফিসার (সিএম) মো. আমিনুল ইসলাম শাকিল ও পরিদর্শক (মেট্রোলজি) মো. হাফিজুর রহমান। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়।