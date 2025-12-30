চট্টগ্রামে থার্টি ফার্স্ট নিয়ে ৬ নির্দেশনা সিএমপির

চট্টগ্রামে থার্টি ফার্স্ট নাইটে (ইংরেজি বর্ষবরণ) সৈকতে যাওয়া নিরুৎসাহ ও অনুমতি ছাড়া সড়ক কিংবা উন্মুক্ত জায়গা বা ছাদে ডিজে পার্টি, নাচ-গানসহ সব ধরনের অনুষ্ঠান-সভা-সমাবেশ, শোভাযাত্রার ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (সিএমপি)। এ ছাড়া আতশবাজি, পটকা, ফানুস ওড়ানো নিষিদ্ধসহ আরও একাধিক নিষেধাজ্ঞার কথা উল্লেখ্য করা হয়েছে।
গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে সিএমপির অফিশিয়াল ফেসবুকে পেজে গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।
সিএমপি কমিশনার হাসিব আজিজ স্বাক্ষরিত গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, থার্টি ফার্স্ট নাইট উপলক্ষে নগরীর শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা, জনস্বার্থ এবং জনজীবন স্বাভাবিক রাখতে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশ, ১৯৭৮-এর ২৮, ২৯ ও ৩০ ধারার ক্ষমতাবলে এসব নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।
নির্দেশনার মধ্যে আরও রয়েছে, ৩১ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরদিন ১ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত নগরীর পতেঙ্গায় সি বিচ ও আনোয়ারায় অবস্থিত পারকি বিচ এলাকায় অবস্থান করা যাবে না।
একই সময় মহানগর এলাকায় সব বার ও মদের দোকান বন্ধ রাখার পাশাপাশি বিভিন্ন আবাসিক হোটেল, রেস্তোরাঁ, জনসমাবেশ ও উৎসবস্থলে সকল প্রকার লাইসেন্সকৃত আগ্নেয়াস্ত্র, তলোয়ার, বর্শা, বন্দুক, ছোরা, লাঠি ও বিস্ফোরকদ্রব্য বহন নিষিদ্ধ থাকবে।
একই সঙ্গে বেপরোয়া গতিতে গাড়ি বা মোটরবাইক চালানো, উচ্চশব্দে হর্ন বাজানো, মাদকাসক্ত অবস্থায় চলাফেরা, নৈতিকতা পরিপন্থী কর্মকাণ্ড, নারীদের প্রতি হয়রানি বা ইভ টিজিং এবং যেকোনো ধরনের বেআইনি কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
গণবিজ্ঞপ্তিতে আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথাও জানায় সিএমপি।