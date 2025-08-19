হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

মহাসড়কে উল্টে গেল তুলাবোঝাই ট্রাক, ১১ ঘণ্টা যানজট-ভোগান্তি

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 

সীতাকুণ্ডে মহাসড়কে উল্টে যাওয়া তুলাবোঝাই ট্রাক। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে মহাসড়কে উল্টে যাওয়া তুলাবোঝাই একটি ট্রাক অনেক চেষ্টার পর সরানো গেছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে রেকারসহ পর্যাপ্ত সরঞ্জাম এনে হাইওয়ে পুলিশ মহাসড়ক থেকে ট্রাকটি সরায়। বার আউলিয়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল মোমিন এ কথা নিশ্চিত করেন।

এর আগে উল্টে যাওয়া তুলাবোঝাই ট্রাকের কারণে মহাসড়কে দীর্ঘ ১১ ঘণ্টা দীর্ঘ যানজট তৈরি হয়। ট্রাকটির কারণে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ঢাকামুখী লেনে ১০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে দূরপাল্লার যানবাহন আটকা পড়ে। এতে ভোগান্তিতে পড়েন চালক ও যাত্রীরা।

হাইওয়ে পুলিশ জানায়, তুলাবোঝাই ট্রাকটি সরাতে তাদের প্রচণ্ড বেগ পেতে হয়েছে। ট্রাকটির কারণে ঢাকামুখী সড়কে দীর্ঘ সময় ধরে যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল। তবে চট্টগ্রামমুখী সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক ছিল।

হাইওয়ে পুলিশ জানায়, চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা ঢাকামুখী তুলাবোঝাই ট্রাকটি গতকাল সোমবার দিবাগত রাত ৩টায় মহাসড়কের মাদাম বিবিরহাট এলাকা পার হওয়ার সময় মাঝসড়কে উল্টে যায়। আজ বেলা ২টা পর্যন্ত এটি একই স্থানে উল্টে পড়ে থাকে। সকাল থেকে রেকার দিয়ে হাইওয়ে পুলিশ উল্টে যাওয়া ট্রাকটি সরানোর চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়। বেলা ২টার পর রেকারসহ পর্যাপ্ত সরঞ্জাম এনে হাইওয়ে পুলিশ মহাসড়ক থেকে ট্রাকটি সরিয়ে নেয়। এরপর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

যানজটের কবলে পড়া চালক ও যাত্রীরা জানান, ঢাকামুখী সড়কে উল্টে যাওয়া তুলাবোঝাই ট্রাকের কারণে তাঁদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা মহাসড়কে অপেক্ষায় থাকতে হয়। স্বাভাবিক সময়ে সিটি গেট থেকে মাদাম বিবিরহাট পার হতে ১০ মিনিট সময় লাগলেও যানজটের কারণে তা তিন-চার ঘণ্টায়ও পার হতে পারেননি তাঁরা।

বার আউলিয়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল মোমিন বলেন, মহাসড়কে উল্টে যাওয়া তুলাবোঝাই ট্রাকের কারণে মহাসড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়। তবে এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। ট্রাকটি তুলাবোঝাই হওয়ার কারণে রেকার ভ্যান দিয়ে একাধিকবার তোলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন তাঁরা। যার ফলে ঢাকামুখী সড়কে যানবাহন চলাচল দীর্ঘ সময় বন্ধ ছিল। তবে দুপুরের পর ট্রাকটি সরিয়ে নিলে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়ে যায়।

