মিরসরাইয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির মৃত্যু

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তি (৫০) নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (৩ মার্চ) সকাল ১০টার দিকে পূর্বাঞ্চল রেলওয়ের খৈয়াছড়া ইউনিয়নের পূর্ব খৈয়াছড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুপুর ১২টায় রেলওয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে।

জানা গেছে, চট্টগ্রামমুখী (ডাউন) লাইনে ট্রেনে কাটা পড়েন ওই ব্যক্তি। তাঁর লাশ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মর্গে পাঠানো হয়েছে।

ঘটনা সত্যতা নিশ্চিত করে সীতাকুণ্ড রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এএসআই) রাশেদ রানা বলেন, ‘নিহত ব্যক্তির পরিচয় এখনো শনাক্ত করা যায়নি। তার পরনে ছিল কালো প্যান্ট এবং সাদা-কালো চেক শার্ট।’

