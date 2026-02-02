হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

এনসিটি বিদেশিদের ইজারা বাতিলের আন্দোলন: ১৫ কর্মচারীকে পায়রা ও মোংলায় বদলি

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম বন্দর। ছবি: সংগৃহীত

বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) বিদেশিদের ইজারা দেওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশ নেওয়া কর্মচারীদের বদলি কর্তৃপক্ষ অব্যাহত রেখেছে বলে জানিয়েছেন চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের নেতারা। এই আন্দোলন ঘিরে গত দুই দিনে মোট ১৬ জনকে বদলি করা হয়। এবার এদের মধ্য থেকে আটজনকে পটুয়াখালীর পায়রা বন্দরে এবং সাতজনকে মোংলা বন্দরে বদলি করা হয়েছে। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় থেকে আজ সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) এই ১৫ জনের বদলি আদেশ জারি করা হয়।

চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষা পরিষদের সমন্বয়ক হুমায়ুন কবির বলেন, ‘তিন দিনের আন্দোলন সংগ্রামের পরও সরকার আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেনি। বন্দর কর্তৃপক্ষ আন্দোলনরত শ্রমিক নেতাদের চট্টগ্রাম থেকে অন্যত্র বদলি ও স্ট্যান্ড রিলিজ করছে। এতে আন্দোলন আরও তীব্রতর হবে। আগামীকাল মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বন্দরে কর্মবিরতি চলবে।’

