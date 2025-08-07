হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

কক্সবাজার থেকে বান্দরবানে সারজিস আলম

থানচি (বান্দরবান) প্রতিনিধি  

এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম কক্সবাজার থেকে বান্দরবানের থানচিতে এসেছেন। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম কক্সবাজার থেকে বান্দরবানের থানচিতে এসেছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এনসিপির থানচি উপজেলার এক নেতা বলেন, বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সকালে কক্সবাজার থেকে এসে বান্দরবানে লামা, আলীকদম ও থানচি সফরে যান সারজিস আলম। পরে দুপুরে থানচি উপজেলা সদরে তমা তুঙ্গি পর্যটনকেন্দ্রে থেকে বান্দরবান শহরে দিকে রওনা দিয়েছেন।

এনসিপির বান্দরবান জেলা কমিটির এই নেতা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘উনি (সারজিস আলম) বান্দরবান জেলা সফর করবেন—এ রকম কোনো তথ্য আমাদের জানানো হয়নি। পরে জানতে পারি, উনি লামা ও আলীকদম দুই উপজেলা ভ্রমণ করেছেন। এই দুই উপজেলা ভ্রমণ শেষ করে থানচিতেও গিয়েছেন। দুপুরে যখন থানচি থেকে বান্দরবানের উদ্দেশে রওনা দেবেন, তখনই গোয়েন্দাদের মাধ্যমে উনার বান্দরবানের আসার খবর পাই। এর আগে আমরা কেউ কিছু জানতাম না।’

বান্দরবানে পৌঁছে জেলার এনসিপি নেতাদের সঙ্গে কোনো সৌজন্য সাক্ষাৎ হবে কি না, জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘যদ্দুর জানি, এটা উনার ব্যক্তিগত ভ্রমণ। শুনলাম একাই এসেছেন। বান্দরবান হয়ে হয়তো চট্টগ্রাম বা ঢাকা কোথাও চলে যাবেন। জেলায় দলের নির্ধারিত কোনো কর্মসূচিও ছিল না। আমাদের যেহেতু জানানো হয়নি, আমরাও আগ বাড়িয়ে আর খবর নিতে যাইনি।’

এ বিষয়ে জেলা কমিটির আরেক সদস্য আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আজকে দুপুরে আমাদের একটা বৈঠক ছিল। সেখানেও সারজিস আলমের ভ্রমণের বিষয়টি ওঠেনি। যেহেতু আমাদের কাউকে জানানো হয়নি। সে কারণে তাঁর এই ভ্রমণ ব্যক্তিগত হিসেবে নিয়েছি। তবে শুনলাম তাঁর পরিবারই ব্যক্তিগত ভ্রমণে এসেছেন। সেখানে তাঁর স্ত্রীও রয়েছে শুনেছি।’

