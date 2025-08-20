ফ্রি ইন্টারনেট না পেয়ে ব্যবসায়ীকে মারধর, এসআই প্রত্যাহার

খাগড়াছড়ির দীঘিনালায় বিনা মূল্যে ইন্টারনেট সংযোগ না দেওয়ায় সেবাদাতা ব্যবসায়ীকে পুলিশের এক উপপরিদর্শক (এসআই) পিটিয়ে জখম করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ওই এসআইকে প্রত্যাহার করে আজ বুধবার সকালে খাগড়াছড়ি পুলিশ লাইনে সংযুক্ত করা হয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দীঘিনালা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাকারিয়া। অভিযুক্ত নাজমুল হাসান উপজেলার মেরুং পুলিশ ফাঁড়িতে ইনচার্জ হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে ফাঁড়িতে নিয়ে স্থানীয় ইন্টারনেট সংযোগদানকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়ী ইসমাইল হোসেনকে (২৭) মারধর করেন ফাঁড়ির ইনচার্জ নাজমুল। এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ জনতা ফাঁড়ির সামনে অবস্থান নেন। পরে দীঘিনালা থানার ওসি জাকারিয়া উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।
ওসি জাকারিয়া বলেন, ঘটনার পরই এসআই নাজমুলকে থানায় নিয়ে আসা হয়। তিনি দোষ স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। আজ সকাল তাঁকে খাগড়াছড়ি পুলিশ লাইনে সংযুক্ত করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
এ ব্যাপারে খাগড়াছড়ির পুলিশ সুপার আরেফিন জুয়েল বলেন, পুলিশ ফাঁড়ির এসআই জনগণের সঙ্গে খারাপ আচরণ ও মারধর করায় তাঁকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। যাচাইবাছাই করে ভালো একজনকে দায়িত্ব দেওয়া হবে।