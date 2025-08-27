হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

চাঁদপুরে নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ, ব্যবসায়ীকে জরিমানা

চাঁদপুর প্রতিনিধি

ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁদপুর শহরের বাবুরহাট বাজারে নিষিদ্ধঘোষিত পলিথিন জব্দ ও দোকানমালিককে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ বুধবার (২৭ আগস্ট) পরিবেশ অধিদপ্তর ও জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে অভিযানের পর বিকেলে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. নাজমুস শাহাদাত ফাহিম এ জরিমানা করেন।

সন্ধ্যায় জেলা পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, বাবুরহাট বাজারে অভিযানের সময় একটি দোকান থেকে প্রায় ১১৪ কেজি নিষিদ্ধঘোষিত পলিথিন জব্দ করা হয় এবং অবৈধ পলিথিন বিক্রির দায়ে দোকানিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করে আদায় করা হয়।

পরিবেশ অধিদপ্তর চাঁদপুর জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক মো. মিজানুর রহমান জানান, পরিবেশ সুরক্ষায় পরিবেশ অধিদপ্তরের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

