নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তে স্থলমাইন বিস্ফোরণে পায়ের গোড়ালি উড়ে গেল বন্য হাতির

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তে বিদ্রোহীগোষ্ঠী আরাকান আর্মিদের বসানো স্থলমাইন বিস্ফোরণে একটি বন্য হাতির পায়ের গোড়ালি উড়ে গেছে। আহত হাতিটি এখন নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার চাকঢালার চেরারমাঠের ঐট্টাইল্যাঝিরিতে আছে। আজ সোমবার বেলা ৩টার দিকে নাইক্ষ্যংছড়ি বনরেঞ্জ কর্মকর্তা মো. মোজাম্মেল হক সরকার এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
মোজাম্মেল হক আজকের পত্রিকাকে জানান, খবর পেয়ে তিনি দ্রুত ঘটনাস্থলে যান। তিনি দেখতে পান, একটি বন্য হাতি সেখানে আটকে পড়েছে। হাতিটির ডান পায়ে গোড়ালির একটি অংশ নেই। মিয়ানমারের ওপারের সীমান্তে স্থলমাইন বিস্ফোরণে হাতিটি আহত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, বিষয়টি তিনি তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অবহিত করেন।
নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মুহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, তিনি সকালে বিষয়টি শোনামাত্র বন বিভাগকে বিষয়টি জানান। বন্য হাতিটির বিষয়ে কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়, সে বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পরামর্শে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবেও জানান তিনি।
স্থানীয় চেরারমাঠের বাসিন্দা আবদুস সালাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, হাতিটি মিয়ানমারের না বাংলাদেশের বোঝা যাচ্ছে না। কারণ, বাংলাদেশের অনেক বন্য হাতি মিয়ানমারে খাবারের সন্ধানে যায়। সন্ধ্যায় আবার বাংলাদেশে ফিরে আসে। হয়তো গতকাল কিংবা তাঁর আগের দিন সন্ধ্যায় নিজ আবাসস্থল বাংলাদেশে ফিরে আসার সময় মিয়ানমারের বসানো স্থলমাইনে তার পায়ের গোড়ালি উড়ে গেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের চেরারমাঠের ঐট্টাইল্যাঝিরিতে রয়েছে হাতিটি। এটি কাউকে হামলা করতে পারছে না। দুর্বল হয়ে যাচ্ছে।