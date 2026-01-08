হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

চবির ‘ডি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির প্রথম বর্ষের সমাজবিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ‘ডি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১৬ হাজার ১৫৬ জন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। যা মোট শিক্ষার্থীর ৩৪ শতাংশ। এ ছাড়া শিক্ষা অনুষদভুক্ত ‘ডি-১’ উপ-ইউনিটের ফলও প্রকাশিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) বেলা ১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট ও ফেসবুকে একযোগে এ ফলাফল প্রকাশ করা হয়। ফলাফলের বিষয়টি নিশ্চিত করেন সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এনায়েত উল্ল্যা পাটওয়ারী।

