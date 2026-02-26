হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

যমুনা অয়েলের সেই তিন সিবিএ নেতাকে সাময়িক বরখাস্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

রাষ্ট্রীয় তেল বিপণন প্রতিষ্ঠান যমুনা অয়েল কোম্পানির যৌথ দর-কষাকষি প্রতিনিধি-সিবিএর সেই তিন কর্মচারীকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে কর্তৃপক্ষ। আজ বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) তাঁদের সাময়িক বরখাস্ত করার তথ্য জানানো হয়।

বরখাস্ত হওয়া তিন কর্মচারী হলেন কোম্পানির মিটার অপারেটর মো. আবুল হোসেন, কম্পিউটার অপারেটর মোহাম্মদ এয়াকুব ও গেজার (তেল পরিমাপকারী) জয়নাল আবেদীন ওরফে টুটুল।

তাঁদের মধ্যে যমুনা অয়েল সিবিএর সভাপতি মো. আবুল হোসেন ফৌজদারি মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন আট মাস আগে। সিবিএর সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ এয়াকুবও একই ধরনের মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে দুই মাস ধরে কারাগারে রয়েছেন। যমুনা অয়েল সিবিএর কার্যকরী সভাপতি ফতুল্লা ডিপোর ম্যানেজার জয়নাল আবেদীন টুটুল ৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের পর লাপাত্তা। যমুনার শক্তিধর সিবিএ নেতা হিসেবে তিনজনের আলাদা পরিচিতি রয়েছে।

যমুনা অয়েলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আমীর মাসুদ তিন কর্মচারীকে সাময়িক বরখাস্তের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছেন, যাবতীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর তাঁদের বরখাস্ত করা হয়েছে। দীর্ঘদিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁদের বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

সম্পর্কিত

প্রকৌশলীকে ‘ফুটবলের মতো লাথি’ দেওয়ার হুমকি ঠিকাদারের

রাউজানে যুবদল কর্মী হত্যার প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

চট্টগ্রামে ছুরিকাঘাতে যুবক খুন

মিরসরাইয়ে লরির চাপায় বৃদ্ধ নিহত

দিনদুপুরে সীতাকুণ্ডে নারীর মাথায় অস্ত্র ঠেকিয়ে ছিনতাই

চট্টগ্রামের চন্দনাইশে ডাকাতের গুলিতে বৃদ্ধ নিহত, তিনটি গরু লুট

সিবিএর তিন নেতাকে নিয়ে ‘নমনীয়’ কর্তৃপক্ষ

চট্টগ্রামে দায়িত্বরত পুলিশ কর্মকর্তাকে মারধর

রাউজানে ফলের দোকানের ভেতর যুবদল কর্মীকে গুলি করে হত্যা

সাতকানিয়ায় ট্রাকচাপায় কলেজছাত্র নিহত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা