থানা হেফাজতে স্কুল কর্মচারীর মৃত্যু: সেই ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষককে ওএসডি

কক্সবাজারের চকরিয়া থানার হাজতখানায় দুর্জয় চৌধুরীর (২৫) ঝুলন্ত লাশ উদ্ধারের ঘটনায় চকরিয়া সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রাবেয়া খানমকে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়েছে।
আজ রোববার মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের এক প্রজ্ঞাপনে এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। বিদ্যালয়ের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক তাঁকে গত বৃহস্পতিবার রাতে থানায় সোপর্দ করেন।
অভিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রাবেয়া খানমকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরে বদলি করা হয়।
নিহত দুর্জয় চৌধুরী চকরিয়া পৌরসভার ভরামুহুরী হিন্দুপাড়ার কমল চৌধুরীর ছেলে। চকরিয়া সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর পদে চাকরি করতেন তিনি।
একই ঘটনায় গত শুক্রবার চকরিয়া থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) হানিফ মিয়া, কনস্টেবল ইশরাক হোসেন ও মহিউদ্দিনকে প্রত্যাহার করে জেলা পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত করা হয়েছে। পরদিন গতকাল শনিবার চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শফিকুল ইসলামকে বদলি করা হয়েছে।
আজ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের সরকারি মাধ্যমিক শাখার সহকারী পরিচালক-১ এস এম জিয়াউল হায়দার হেনরীর এক অফিস আদেশে তিন সদস্যবিশিষ্ট পৃথক তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম অঞ্চলের পরিচালককে আহ্বায়ক করা হয়। কমিটির অন্য দুজন সদস্য হলেন চট্টগ্রাম অঞ্চলের আঞ্চলিক উপপরিচালক (মাধ্যমিক) ও চকরিয়া উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা। আগামী তিন দিনের মধ্যে তদন্ত কমিটিকে সরেজমিনে তদন্তপূর্বক সুস্পষ্ট মতামত, প্রমাণসহ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।
এর আগে ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটন করতে কক্সবাজার জেলা পুলিশের মুখপাত্র ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জসিম উদ্দীন চৌধুরীকে প্রধান করে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির অপর দুই সদস্য হলেন সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) অভিজিৎ দাস ও চকরিয়া সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত পুলিশের পরিদর্শক আনোয়ার উল ইসলাম।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চকরিয়া সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের ২ লাখ ৮৩ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগে গত বৃহস্পতিবার চকরিয়া সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রাবেয়া খানম থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়ে দুর্জয়কে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন। রাতে তাঁকে থানাহাজতে রাখা হয়।
গত শুক্রবার ভোরে হাজতখানার গ্রিলের সঙ্গে গায়ের শার্ট দিয়ে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় দুর্জয়ের ঝুলন্ত লাশ দেখতে পায় পুলিশ। সকালে চকরিয়া উপজেলা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) রূপায়ণ দেব থানার হাজত থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করেন।
দুর্জয়ের বাবা কমল চৌধুরী বলেন, দুর্জয়ের ময়নাতদন্ত ও ধর্মীয় নিয়ম মেনে সব কাজ করতে সময় লাগছে। দুর্জয়ের ব্যবহৃত ল্যাপটপের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এখানে কিছু রহস্য লুকিয়ে আছে। এ ঘটনায় কারা জড়িত, তা উদ্ঘাটন করতে হবে। কোনো নিরপরাধ ব্যক্তি যেন এ ঘটনায় ফেঁসে না যান।
ওএসডির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চকরিয়া উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রাবেয়া খানমকে ওএসডি করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের সরকারি মাধ্যমিক শাখা একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। আগামী তিন দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে। ইতিমধ্যে তদন্তকাজ শুরু হয়েছে।