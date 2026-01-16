নোয়াখালীতে ৬২ মণ জাটকা জব্দ, আটক ৬ জনকে জরিমানা

নোয়াখালী সদর উপজেলার ডাক্তার বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৬২ মণ ২০ কেজি জাটকা ইলিশ জব্দ করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ছয়জনকে আটক করে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে প্রত্যেককে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
অভিযান সূত্রে জানা যায়, নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে জাটকা ইলিশ বিক্রির উদ্দেশ্যে পরিবহন করা হচ্ছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল বৃহস্পতিবার রাতে ডাক্তার বাজারে অভিযান চালিয়ে সড়কের ওপর রাখা অবস্থায় মাছগুলো জব্দ করে।
পরে আটক ব্যক্তিদের শুক্রবার সকালে ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাজির করলে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহ নেওয়াজ তানভীর ১৯৫০ সালের মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন, ৪/৫ ধারা মোতাবেক প্রত্যেককে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন। অনাদায়ে ১ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের বিধান থাকলেও তাৎক্ষণিকভাবে আসামিরা জরিমানার টাকা প্রদান করেন।
জব্দ জাটকা মাছগুলো শুক্রবার সকালে বিভিন্ন এতিমখানায় বিতরণ করা হয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু তৈয়ব মো. আরিফ হোসেন।