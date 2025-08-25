হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

রামুতে বাস–প্রাইভেট কারের সংঘর্ষে আহত মা–মেয়ের মৃত্যু

কক্সবাজার প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

কক্সবাজারের রামুতে যাত্রীবাহী বাস–প্রাইভেট কারের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনায় আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার কক্সবাজার সদর হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁদের মৃত্যু হয়। এ নিয়ে ওই দুর্ঘটনায় একই পরিবারের চারজনের মৃত্যু হলো।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন চিকিৎসক সুমাইয়া আহমেদ (৩২) ও তাঁর মা সালমা আহমেদ (৬০)।

বিষয়টি নিশ্চিত করে রামু হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাছির উদ্দিন জানান, গতকাল রোববার সন্ধ্যা ৬টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের রামু উপজেলার রশিদনগর ইউনিয়নের স্বপ্নতরী বিনোদনকেন্দ্রের সামনে বাস ও প্রাইভেট কারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

এ সময় ঘটনাস্থলেই মারা যান সালমা আহমেদের ছেলে ব্যারিস্টার ইয়াসিন আহমেদ (৩৪)। হাসপাতালে মারা যায় ইয়াসিন আহমেদের তিন বছরের ছেলে ইয়াজান। নিহত ব্যক্তিরা রাজধানীর উত্তর যাত্রাবাড়ীর বাসিন্দা। তাদের বাড়ি টাঙ্গাইল জেলায়।

ওসি আরও জানান, চট্টগ্রামমুখী মারশা পরিবহন সার্ভিসের একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা প্রাইভেট কারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে প্রাইভেট কারটি দুমড়েমুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলে একজন নিহত ও পাঁচজন আহত হয়।

স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে রামু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন। সেখানে শিশুটি মারা যায়। অন্যদের কক্সবাজার সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। আজ সকালে আরও দুজনের মৃত্যু হলো।

সম্পর্কিত

বনের জায়গা দখল নিয়ে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ, মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ

চট্টগ্রামে মদের বারে আগুন, ৮ লাখ টাকার ক্ষতি

টেকনাফে সাবেক চেয়ারম্যান জাফরের স্ত্রীর ৩ বছরের কারাদণ্ড

আদালতের বারান্দায় স্বামীকে ছুরিকাঘাত স্ত্রীর

ফেনীতে কাটাখালী নদীর ভাঙনে বিলীন হওয়ার ঝুঁকিতে স্কুলভবন

কুমিল্লায় লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মোটরসাইকেল আরোহী যুবক নিহত

আইনজীবী আলিফ হত্যা: চিন্ময়সহ ৩৯ জনকে আসামি করে অভিযোগপত্র গ্রহণ আদালতের

কামারখন্দে জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করতে এসে রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ আটক

গাছ পাচারকারীদের হামলায় বন কর্মকর্তাসহ আহত ৫

রোহিঙ্গা সংকট: আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিতে কক্সবাজার পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা