কক্সবাজার সৈকতে ডুবে পর্যটকের মৃত্যু, বিষাদে রূপ নিল বন্ধুদের আনন্দ ভ্রমণ

কক্সবাজার প্রতিনিধি

কক্সবাজার সৈকতে পর্যটকের ঢল। ছবি: আজকের পত্রিকা

কক্সবাজার সৈকতে গোসল করতে নেমে মোহাম্মদ সামির (২৩) নামের এক পর্যটক মারা গেছেন। আজ শুক্রবার বেলা দেড়টার দিকে সিগাল পয়েন্টে এ ঘটনা ঘটে।

সি-সেফ লাইফ গার্ডের জ্যেষ্ঠ কর্মী সাইফুল্লাহ সিফাত এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। সামির চট্টগ্রামের হালিশহরের বাসিন্দা এবং পেশায় রেফ্রিজারেটর মেকানিক।

সাইফুল্লাহ সিফাত জানান, সকালে সামিরসহ চার বন্ধু মিলে কক্সবাজারে বেড়াতে আসেন। দুপুরে সৈকতে গোসলে নামলে ঢেউয়ে ভেসে যেতে থাকেন সামির। বন্ধুরা তাঁকে মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

কক্সবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইলিয়াস খান বলেন, সামিরের মরদেহ কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়েছে। তাঁরা কক্সবাজারের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন।

জেলা প্রশাসনের বিচ কর্মীদের সহকারী সুপারভাইজার বেলাল হোসেন বলেন, তিন-চার দিন ধরে বৈরী আবহাওয়ার কারণে সাগর উত্তাল রয়েছে। সৈকতের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় লাল নিশানা ওড়ানো হয়েছে। পর্যটকদের উত্তাল সৈকতে গোসল করতে নামতে সতর্কতামূলক নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে।

এর আগে গত ৮ ও ৯ জুন গোসলে নেমে বাবা-ছেলেসহ তিন পর্যটক, দুই রোহিঙ্গা কিশোর ও স্থানীয় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া গত ৮ জুলাই হিমছড়ি সৈকতে নেমে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শিক্ষার্থী সাগরে ভেসে যান। তাঁদের মধ্যে দুজনের মরদেহ উদ্ধার হলেও অরিত্র হাসান নামের এক শিক্ষার্থীর আর খোঁজ মেলেনি। এ নিয়ে চলতি বছর সৈকতে গুপ্তখালে আটকে পড়ে কিংবা সাগরে ভেসে গিয়ে অন্তত ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে।

