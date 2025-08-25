হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

গাছ পাচারকারীদের হামলায় বন কর্মকর্তাসহ আহত ৫

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি 

কক্সবাজারের চকরিয়ায় চোরাই গাছভর্তি গাড়ি জব্দের পর বন কর্মকর্তা ও কর্মীদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে বিট কর্মকর্তাসহ পাঁচজন আহত হয়েছেন। গতকাল রোববার রাতে উপজেলার খুটাখালীর সেগুনবাগিচা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আহত ব্যক্তিরা হলেন কক্সবাজার উত্তর বন বিভাগের ফুলছড়ি রেঞ্জের খুটাখালী বিট কর্মকর্তা নাজমুল ইসলাম (২৯), বনপ্রহরী মো. আয়াত উল্লাহ মজুমদার (৪২), মো. ওয়ালিউল ইসলাম (৩০), হাসান আলী (৩১) ও মো. হাসান (৩৮)। তাঁদের চকরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

বন বিভাগের কর্মীরা জানান, খুটাখালী রেঞ্জের সেগুনবাগিচা এলাকা থেকে গতকাল রাত সাড়ে ৯টার দিকে একটি টমটম গাড়িতে গাছ পাচার করা হচ্ছিল। তথ্য পেয়ে বিট কর্মকর্তা নাজমুল ইসলামের নেতৃত্বে অভিযান চালানো হয়। এ সময় বনের গাছবোঝাই গাড়িটি জব্দ করা হলে মো. ফারুক নামের এক গাছ পাচারকারীর নেতৃত্বে ২০ থেকে ২৫ জন দুর্বৃত্ত বন কর্মকর্তা ও কর্মীদের ওপর হামলা করে। এরপর গাড়িটি ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায় তারা।

খুটাখালী বন বিট কর্মকর্তা নাজমুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘অভিযান চালিয়ে ১৪-১৫ টুকরা গাছভর্তি একটি ইজিবাইক জব্দ করা হয়। এ সময় গাছ পাচারকারীদের কয়েকজন চিৎকার করে বলে, “বিট কর্মকর্তাকে মাটিতে পুঁতে ফেল।” এরপর দুর্বৃত্তরা আমাদের ওপর হামলা করে। হামলাকারী কয়েকজন গাছ চোরের তথ্য আমাদের কাছে রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে একাধিক বন মামলা রয়েছে।’

এ ব্যাপারে কক্সবাজার উত্তর বন বিভাগের সহকারী বন সংরক্ষক শীতল পাল আজকের পত্রিকাকে বলেন, হামলার খবর পেয়ে আশপাশের বনকর্মীরা এগিয়ে আসলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। গাছ পাচার চক্রের সদস্যরা হামলা করেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সম্পর্কিত

রোহিঙ্গা সংকট: আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিতে কক্সবাজার পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা

প্রকাশ্যে জেলেদের মাছ লুটের অভিযোগ, প্রতিবাদে মানববন্ধন

ইসিতে ধাক্কাধাক্কি-কিল-ঘুষি: রুমিন অনুসারীদের মহাসড়ক অবরোধ

চলতি সপ্তাহেই চাকসুর তফসিল ঘোষণা

রোহিঙ্গাদের মতামত নেওয়ার মাধ্যমে কক্সবাজারে ৩ দিনের সম্মেলন শুরু

কক্সবাজারে মাদক শনাক্তে পরীক্ষাগার, হচ্ছে মাদক কারবারিদের তালিকা

ভোট দেবেন এলাকার সুমন সাহেবকে, নির্বাচিত হবেন রাঙামাটির চাকমা বাবু: বুলু

কক্সবাজারে বাস-প্রাইভেট কার সংঘর্ষ, শিশুসহ নিহত ২

কক্সবাজারের ট্রেন ধরতে না পেরে চট্টগ্রামে রেলস্টেশনে যাত্রীদের বিক্ষোভ

কুমিল্লায় লরিচাপায় ৪ জন নিহত: উল্টো পথে আসা হানিফ পরিবহনের বাস জব্দ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা