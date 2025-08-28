কক্সবাজার বিমানবন্দর থেকে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট অক্টোবরেই চালু করা সম্ভব: বিমান উপদেষ্টা

কক্সবাজার বিমানবন্দর থেকে আগামী অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়েই আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালু করা সম্ভব হবে বলে জানিয়েছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। প্রথম পর্যায়ে একটি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালুর পরিকল্পনা রয়েছে, পরবর্তীতে ধাপে ধাপে আরও ফ্লাইট যুক্ত করা হবে বলেও জানান তিনি।
আজ বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) দুপুরে কক্সবাজার বিমানবন্দরের নির্মাণাধীন আন্তর্জাতিক টার্মিনাল ভবন ও সম্প্রসারিত রানওয়ের অগ্রগতি পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এ তথ্য দেন উপদেষ্টা। তিনি বিমানবন্দরের জমিতে অবৈধভাবে বসবাসরত লোকজন ও স্থানীয় সচেতন নাগরিকদের চলমান উন্নয়নকাজে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।
জানা গেছে, সকাল সাড়ে ১০টার দিকে কক্সবাজার বিমানবন্দরে পৌঁছান উপদেষ্টা। বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত তিনি বিমানবন্দরের কর্মকর্তা, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও নিরাপত্তা দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এরপর তিনি নতুন আন্তর্জাতিক টার্মিনালের অ্যারাইভাল হল, চেক-ইন কাউন্টার, প্রস্তাবিত ইমিগ্রেশন এলাকা, মেজানাইন ও এলিভেশনসহ নির্মাণাধীন বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন। পরে সম্প্রসারিত রানওয়ে পরিদর্শন করেন।
পরিদর্শন শেষে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিক বলেন, ‘সম্প্রসারিত রানওয়েতে ভবিষ্যতে বড় বড় বিমান অবতরণ করবে। এ জন্য বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হবে।’
প্রসঙ্গত, কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার অংশ হিসেবে ৯ হাজার ফুট দীর্ঘ রানওয়েকে সম্প্রসারণ করে ১০ হাজার ৭০০ ফুটে উন্নীত করা হয়েছে। পাশাপাশি নির্মাণাধীন রয়েছে আন্তর্জাতিক মানের যাত্রী টার্মিনাল ভবন। এসব কাজ শেষ হলে কক্সবাজার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করবে।