সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ চবকের সঙ্গে স্কপের আলোচনা, অবরোধ চলবে

সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হয়েছে আজ সোমবার চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আন্দোলনকারী শ্রমিক নেতাদের আলোচনা। বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এস এম মনিরুজ্জামান বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কাছে টার্মিনাল হস্তান্তর না করার বিষয়ে কোনো কিছু জানাতে পারেননি। তাই আগামী বুধবারের অবরোধ কর্মসূচি বহালের কথা জানিয়েছেন শ্রমিক নেতারা।
এর আগে গতকাল রোববার চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (চবক) আন্দোলনকারী শ্রমিক–কর্মচারী ঐক্য পরিষদের (স্কপ) নেতাদের আলোচনায় বসার আহ্বান জানায়। চবকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আজ বেলা ১১টায় বন্দর ভবনের সভাকক্ষে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
বৈঠকে শ্রমিক সংগঠনের নেতারা কোনো ধরনের বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে বন্দরের টার্মিনাল হস্তান্তরের পরিকল্পনা বন্ধের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নিশ্চয়তা ছাড়া তাঁরা আন্দোলন থেকে সরে আসবেন না বলে জানান। বন্দর চেয়ারম্যান সবার বক্তব্য শুনলেও বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কাছে হস্তান্তর না করার বিষয়ে কোনো স্পষ্ট বার্তা জানাতে পারেননি।
জানতে চাইলে স্কপের চট্টগ্রামের আহ্বায়ক কাজী শেখ নুরুল্লাহ বাহার বলেন, ‘এখানে প্রধান উপদেষ্টা, নৌপরিবহন উপদেষ্টা ও বিডার চেয়ারম্যান ছাড়া বন্দর চেয়ারম্যান চাইলেও কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারেন না। আমাদের বৈঠকে ডেকেছেন, আমরা গেছি। আমরা আমাদের কথা বলেছি। বন্দর চেয়ারম্যান আন্তরিকভাবে আমাদের কথা শুনেছেন। কিন্তু আমাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সুস্পষ্ট কিছু জানাতে পারেননি। তাই আমরা এ বৈঠকে সন্তোষ প্রকাশ করতে পারছি না।’
স্কপের ডাকা অবরোধ কর্মসূচি স্থগিত করা হবে কি না—জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘কোনোভাবে আন্দোলনের কর্মসূচি প্রত্যাহার বা স্থগিত করা হবে না। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা সিদ্ধান্তে অনড়। সুতরাং, আগামী বুধবার (২৬ নভেম্বর) সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত আগ্রাবাদ, বড়পোল ও মাইলের মাথা এলাকায় বন্দরমুখী সড়ক অবরোধ করা হবে।’