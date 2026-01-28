‘বাংলার নবযাত্রা’ জাহাজের অফিশিয়াল ডেলিভারি নিল বিএসসি

নিজস্ব অর্থায়নে কেনা এমভি বাংলার নবযাত্রা (আগের নাম: এক্সসিএল লায়ন) জাহাজের অফিশিয়াল ডেলিভারি নিয়েছে বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন (বিএসসি)। গতকাল মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) লন্ডনের স্থানীয় সময় সকাল ৮টা ১৯ মিনিটে এবং বাংলাদেশ সময় বেলা ২টা ১৯ মিনিটে জাহাজ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হেলেনিক ড্রাই বাল্ক ভেঞ্চারস এলএলসির আইনজীবী স্টিফেনসন হারউড এলএলপির যুক্তরাজ্যের লন্ডন অফিসে ডেলিভারি সম্পন্ন হয়েছে।
সময় বিএসসির পক্ষে সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমোডর মাহমুদুল মালেক, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, প্রকল্প পরিচালক, মহাব্যবস্থাপক বিমা ও দাবি, মহাব্যবস্থাপক হিসাব উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া চীনে অবস্থানরত বিএসসির নির্বাহী পরিচালকের (বাণিজ্য) নেতৃত্বে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন), মহাব্যবস্থাপক (জাহাজ মেরামত), জাহাজের মাস্টার, চিফ ইঞ্জিনিয়ার এবং অন্যান্য নাবিকসহ বিএসসি টিম নানিয়াং শিপইয়ার্ড থেকে অনলাইনে অংশ নেন। পাশাপাশি বিএসসির প্রধান কার্যালয় চট্টগ্রামে অবস্থানরত নির্বাহী পরিচালকের (প্রযুক্তি) নেতৃত্বে বিএসসি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এই ক্লোজিং কার্যক্রমে অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন।
কমোডর মাহমুদুল মালেক জানিয়েছেন, জাহাজ ক্রয়-সংক্রান্ত চুক্তির শর্ত অনুসরণক্রমে ২৯ জানুয়ারি জাহাজটির ফিজিক্যাল ডেলিভারি চীনা শিপইয়ার্ডে সম্পন্ন করে জাহাজটি সরাসরি বাণিজ্যিক কার্যক্রম/পণ্য পরিবহন কাজে নিয়োজিত করা হবে। চুক্তি অনুযায়ী প্রতিটি জাহাজের মূল্য ৩৮.৩৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং দুটি জাহাজের সমন্বয়কৃত ও সুপারিশকৃত মূল্য ৭৬.৬৯৮ মিলিয়ন ডলার। এটি দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য ৮০.৪০ মিলিয়ন ডলারের চেয়ে ৪ দশমিক ৬০ শতাংশ কম। এই প্রকল্পের প্রথম জাহাজ এমভি বাংলার প্রগতি গত অক্টোবরে চীনা শিপইয়ার্ড থেকে ডেলিভারি নেওয়া হয়েছিল এবং জাহাজটি বর্তমানে বাণিজ্যিক কার্যক্রমে নিয়োজিত রয়েছে। জাহাজগুলো নকশা ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, জ্বালানি সাশ্রয়ী, পরিবেশবান্ধব এবং আন্তর্জাতিক পরিবেশগত মানের। জাহাজ দুটি উচ্চমানের ইউরোপীয় এবং জাপানি যন্ত্রপাতি ও উপাদানে সংযোজিত/নির্মিত।