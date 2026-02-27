প্রকৌশলীকে ‘ফুটবলের মতো লাথি’ দেওয়ার হুমকি ঠিকাদারের

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলা প্রকৌশলী জুনায়েদ আবসার চৌধুরীকে ফোনে অশালীন ভাষায় গালাগাল ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় এক ঠিকাদারের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ফোনালাপের অডিওকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক আলোচনা ও সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে।
ওই ঠিকাদারের নাম মহসিন হায়দার। তিনি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স মহসিন অ্যান্ড ব্রাদার্সের স্বত্বাধিকারী। ভাইরাল হওয়া অডিওতে তাঁকে উপজেলা প্রকৌশলীর উদ্দেশে বলতে শোনা যায়, ‘রুমে ঢুকে একদম ফুটবলের মতো লাথি দেব। ব্যাংকে যে চিঠি লিখেছিস, সেটা সরিয়ে নে। আমার বিল আটকে রেখেছিস, বিল দেওয়ার ব্যবস্থা কর।’
অভিযোগের বিষয়ে ঠিকাদার মহসিন হায়দার বলেন, ‘সে বিভিন্ন সময় ফাইল আটকে টাকা দাবি করে, ইতিমধ্যে আমার কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা নিয়েছে, পুনরায় একই কর্মকাণ্ড সে পরিচালনা করছে, রোজা-রমজানের দিন মেজাজ ঠিক ছিল না, উচ্চবাক্য ব্যবহার করেছি, এটি আমার ভুল হয়েছে।’
এ বিষয়ে জানতে চাইলে উপজেলা প্রকৌশলী জুনায়েদ আবসার চৌধুরী বলেন, ‘বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক। ৫ আগস্টের আগে সে অফিসকে জিম্মি করে কাজ না করে বিল উত্তোলন করে নিত। এখন আমি তার কাজের তদারকি করায়, বিল আটকে দেওয়ায় আমার ওপর ক্ষিপ্ত হয়েছে।’
টাকা নেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে জুনায়েদ আবসার বলেন, ‘এসব তার বাটপাড়ি। এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেনি। আমি বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেছি।’