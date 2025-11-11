হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

শটগান–চায়না রাইফেল বাদ, ব্রাশফায়ার মুডে থাকবে এসএমজি— সন্ত্রাসীদের উদ্দেশে সিএমপি কমিশনার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

হাসিব আজিজ। ছবি: সংগৃহীত

সন্ত্রাসীদের দেখামাত্র সাবমেশিনগান (এসএমজি) থেকে ব্রাশফায়ার করার নির্দেশ দিয়েছেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের (সিএমপি) কমিশনার হাসিব আজিজ। আজ মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দুপুরে মৌখিকভাবে নিজস্ব বেতারবার্তায় তিনি থানা ও টহল পুলিশ সদস্যদের উদ্দেশে এ নির্দেশনা দেন। বেতারবার্তায় পুলিশ কমিশনার বলেন, ‘শটগান হবে না, চায়না রাইফেলও বাদ, এখন এসএমজি ব্রাশফায়ার মুডে থাকবে।’

বেতারবার্তায় যেকোনো পরিস্থিতি ও নাশকতা এড়াতে টহল টিমগুলোকে এসএমজি ছাড়াও শটগান, দুটি গ্যাসগান এবং টিম ইনচার্জকে নাইন এমএম পিস্তল বহন করতে বলা হয়েছে। এ ছাড়া স্থায়ী চেকপোস্ট সাতটি থেকে বাড়িয়ে ১৩টি করার নির্দেশ দিয়েছেন কমিশনার। সব দায় কমিশনার বহন করবেন বলে জানান।

বিষয়টি স্বীকার করে পুলিশ কমিশনার হাসিব আজিজ গণমাধ্যমকে বলেন, ‘বাইরে থেকে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা এসে নগরবাসীকে গুলি করে চলে যাবে, তা হতে পারে না। এ জন্য সন্ত্রাসীদের দেখামাত্র এসএমজি দিয়ে ব্রাশফায়ার করার নির্দেশ দিয়েছি। দেখামাত্র ব্রাশফায়ার নিরস্ত্র জনসাধারণের জন্য নয়। যার হাতে অস্ত্র নেই, তার ওপর তো আর এসএমজি ইউজ করব না।’

পুলিশ কমিশনার বলেন, ‘ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ সংগঠন। আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ এই জঙ্গি সংগঠন অরাজকতা করতে রাস্তায় নামলে তাদের গ্রেপ্তার করা হবে। গুলি চালানো হবে না। গ্রেপ্তার করে তাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা হবে। পাঠানো হবে আদালতে।’

কমিশনার আরও বলেন, ‘সন্ত্রাসী সরোয়ার বাবলা হত্যায় জড়িত কয়েকজন আসামিকে এর আগে আমরা ধরে দিয়েছিলাম, কিন্তু বেশি দিন তাঁরা কারাগারে থাকেননি। কয়েক সপ্তাহ পর জামিনে বেরিয়ে আসেন।’

উল্লেখ্য, গত বুধবার সন্ধ্যায় নগরীর চালিতাতলীর খন্দকারপাড়া এলাকায় জনসংযোগের সময় দুর্বৃত্তের গুলিতে চট্টগ্রাম-৮ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী এরশাদ উল্লাহসহ পাঁচজন আহত হন। তাঁদের মধ্যে মারা যান ‘সন্ত্রাসী’ সরোয়ার হোসেন। পুলিশ জানায়, সরোয়ারের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, অস্ত্র, হত্যাসহ ১৫টি মামলা রয়েছে।

ওই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে গত শুক্রবার নগরীর হালিশহর মাইজপাড়া এলাকায় মো. আকবর নামের এক ব্যক্তিকে রাস্তায় প্রকাশ্যে ছুরিকাঘাতে খুন করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে থানায় মাদকের মামলা রয়েছে।

এর আগে ব্যানার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে গত ২৭ অক্টোবর নগরের বাকলিয়া বগার বিলের মুখ এলাকায় ছাত্রদলের কর্মী মো. সাজ্জাদকে (২২) গুলি করে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়েছেন অন্তত ১০ জন।

সম্পর্কিত

মিয়ানমারে খাদ্যপণ্য পাচারের সময় আটক ১৩

বিনা মূল্যে হেলমেট বিতরণ

চট্টগ্রামে বন্দর এলাকায় সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধের সময় বাড়ল

রোহিঙ্গাদের জন্য ২০ হাজার টন চাল পাঠাল দক্ষিণ কোরিয়া

গ্রাহকের টাকা আত্মসাৎ: ইস্টার্ন ব্যাংকের ম্যানেজারসহ দুজনের ১৪ বছরের কারাদণ্ড

চবিতে পোষ্য কোটা বাতিল, কমেছে আসনসংখ্যা

টিলা কেটে সাবাড়, বিএনপি নেতাসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে পরিবেশের মামলা

হাটহাজারীতে দুই দিনে অজ্ঞাতনামা তিন লাশ উদ্ধার

রাউজানের শীর্ষ সন্ত্রাসী মেজর ইকবাল গ্রেপ্তার

১৩ নভেম্বর ঘিরে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাচ্ছে আওয়ামী লীগ: প্রেস সচিব
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা