লক্ষ্মীপুরে মাটি খুঁড়ে মিলল চট্টগ্রামে থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্র, যুবক গ্রেপ্তার

গণ-অভ্যুত্থানের সময় চট্টগ্রামের থানা থেকে লুট হওয়া একটি পিস্তল উদ্ধার এবং এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁর নাম সুমন হোসেন (২৮)।
চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের (সিএমপি) গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) একটি দল সুমনকে রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থেকে গ্রেপ্তার করে। পরে তাঁকে নিয়ে গতকাল শুক্রবার লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলায় তাঁর নিজ বাড়ির আঙিনায় মাটি খুঁড়ে পিস্তল ও ম্যাগাজিন উদ্ধার করে।
আজ শনিবার সিএমপির মুখপাত্র সহকারী কমিশনার আমিনুর রশীদ জানান, পুলিশের অস্ত্র হেফাজতে রাখার গোপন সংবাদ পেয়ে প্রথমে সুমন হোসেনকে রাজধানী ঢাকার শেরে বাংলা নগর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি পুলিশের একটি পিস্তল নিজের হেফাজতে রাখার বিষয়টি স্বীকার করেন। এরপর সিএমপি ডিবি (পশ্চিম) এর একটি দল লক্ষ্মীপুর সদরে সুমনের বাড়িতে অভিযান চালায়। এ সময় তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী বাড়ির আঙিনায় মাটি খুঁড়ে একটি খালি ম্যাগাজিন ও একটি পিস্তল উদ্ধার করা হয়। মাটির নিচে পলিথিন মোড়ানো অবস্থায় পিস্তল ও ম্যাগাজিন রাখা হয়েছিল। পিস্তলটি সুমন কীভাবে পেয়েছেন, সে বিষয়ে তিনি সন্তোষজনক জবাব দেননি।
পুলিশের এই কর্মকর্তা জানান, পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, অস্ত্র ও ম্যাগাজিনটি পুলিশের। গত বছর ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের সময় চট্টগ্রাম মহানগরীর হালিশহর থানা থেকে ম্যাগাজিনসহ এই বিদেশি পিস্তলটি লুট হয়েছিল। অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় সুমনের বিরুদ্ধে লক্ষ্মীপুর সদর থানায় অস্ত্র আইনে মামলা করা হয়েছে।