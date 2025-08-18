সীতাকুণ্ডে সাগর উপকূল থেকে অজ্ঞাত যুবকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের সাগর উপকূল থেকে অজ্ঞাতপরিচয় (৪০) অর্ধগলিত এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে নৌ পুলিশ। গতকাল রোববার রাত সাড়ে ৯টায় উপজেলার ভাটিয়ারী ইউনিয়নের কদমরসুল এলাকায় অবস্থিত একটি জাহাজভাঙা কারখানার পাশ থেকে ভেসে আসা মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
কুমিরা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. ওয়ালী উদ্দিন আকবর জানান, জাহাজভাঙা কারখানাসংলগ্ন সাগর উপকূলে অজ্ঞাত যুবকের অর্ধগলিত মরদেহটি ভাসতে দেখে স্থানীয়রা। তারা বিষয়টি জানালে রাতে গাউছিয়া কমিটির সহায়তায় ঘটনাস্থল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরির পর ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহতের নাম-পরিচয় এখনো শনাক্ত হয়নি। তারা বিস্তারিত পরিচয় বের করার চেষ্টা করছেন।