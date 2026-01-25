সমাবেশে যোগ দিয়েছেন চাকরিচ্যুত ব্যাংক কর্মকর্তা-কর্মচারীরা

বিএনপির সমাবেশে যোগ দিয়েছেন চট্টগ্রামের চাকরিচ্যুত ব্যাংক কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। রোববার (২৫ জানুয়ারি) সকাল থেকে বিপুল কর্মকর্তা-কর্মচারী রেডিসনের সামনে অবস্থান নেন। তখন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান হোটেল রেডিসনে অবস্থান নিচ্ছিলেন। এরপর তাঁরা মিছিল সহকারে সমাবেশে যোগ দেন।
এ সময় তাঁরা ‘তারেক রহমানের আগমন, শুভেচ্ছা স্বাগতম’; ‘ভোট দিবে কিসে, ধানের শীষে’; ‘উই ওয়ান্ট জাস্টিস, উই ওয়ান্ট জাস্টিস’ স্লোগান দেন।
বেলা ১১টা ৪৪ মিনিটে তারেক রহমান হোটেল থেকে জনসভার দিকে রওনা হলে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন তাঁরা। ‘চাকরিচ্যুত ব্যাংকার’ লেখা টি-শার্ট পরেন তাঁরা।
চাকরিচ্যুত ব্যক্তিরা বলছেন, তাঁদেরকে অন্যায়ভাবে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। সে জন্য তাঁরা তারেক রহমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন, যাতে তাঁরা অধিকার ফিরে পান।
ইলিয়াস হোসেন নামের এক চাকরিচ্যুত ব্যাংকার বলেন, ‘আমাদেরকে অন্যায়ভাবে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। নির্বাচনের পর বিএনপির চেয়ারম্যান যেন আমাদের বিষয়টি সমাধান করেন, সে জন্য চাকরিচ্যুতরা এখানে এসেছে।’