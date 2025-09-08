হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

আখাউড়া রেলওয়ে স্টেশনে এসি বিস্ফোরণ, ৪ ঘণ্টা অচল ছিল সিগন্যাল লাইন

আখাউড়া প্রতিনিধি 

আখাউড়া রেলওয়ে স্টেশনসংলগ্ন সিগন্যাল কেবিনে এসি বিস্ফোরণ হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া রেলওয়ে স্টেশনসংলগ্ন সিগন্যাল কেবিনে এয়ার কন্ডিশনার (এসি) বিস্ফোরণে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হঠাৎ করে নিচতলায় লাগানো একটি এসি যন্ত্র বিস্ফোরিত হলে মুহূর্তেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এতে সিগন্যাল যন্ত্রের ক্ষতি হয় এবং অফিসকক্ষের জানালার কাচ ভেঙে যায়। পরে রেল কর্মকর্তা ও স্থানীয় বাসিন্দারা পানি সংগ্রহ করে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। তবে এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

আখাউড়া ঊর্ধ্বতন উপসহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) মো. মাহবুবুল আলম বলেন, ঠিক কী কারণে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে, তা এখনো নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না।

আখাউড়া রেলওয়ে স্টেশনের কেবিন মাস্টার আরিফুল ইসলাম আরিফ জানান, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সিগন্যালব্যবস্থার ক্ষতি হয়েছে। তবে দ্রুত ব্যবস্থায় বেলা ৩টার পর পুনরায় লাইন সচল হয়।

আখাউড়া রেলওয়ে স্টেশনের সুপার নুরুন্নবী জানান, বেলা সাড়ে ১১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত সিগন্যাল লাইন সচল ছিল না। সাড়ে চার ঘণ্টা পর লাইন সচল করা হয়। এ সময় বেশ কয়েকটি ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। তবে বর্তমানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

সম্পর্কিত

চট্টগ্রাম চেম্বারের প্রশাসককে অপসারণের দাবিতে বিক্ষোভ

বিক্ষোভে অশান্ত বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রামে আদালতের এজলাসে সাপ, আতঙ্ক

চট্টগ্রামে ছুরিকাঘাতে প্রবাসী খুন, স্ত্রী ও এক যুবক আটক

সেই জামায়াত নেতাকে আমিরের পদ থেকে অব্যাহতি

আসন পুনর্নির্ধারণের দাবিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ

চবির প্রশাসনিক ভবন হয়ে গেল ‘নিয়োগ-বাণিজ্যের জমিদার ভবন’, ছবি তোলায় ছাত্রীকে ভিসির হুমকির অভিযোগ

ফেসবুক পোস্ট নিয়ে হাটহাজারীতে উত্তেজনা, ১৪৪ ধারা জারি, যুবক আটক

চট্টগ্রামে পদদলিত হয়ে আহত একজন আইসিইউতে, মেলেনি পরিচয়

সেই জামায়াত নেতার কাছে ব্যাখ্যা চাইল চবি প্রশাসন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা