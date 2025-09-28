হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

এসএসসি পুনর্নিরীক্ষণের ৩৪ উত্তরপত্রে ফল জালিয়াতির অভিযোগ, দুদকের অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

ফল জালিয়াতিসহ বিভিন্ন অভিযোগ পেয়ে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে অভিযান চালায় দুদক। ছবি: আজকের পত্রিকা

চলতি বছরের নিম্নমাধ্যমিক পরীক্ষায় (এসএসসি পুনর্নিরীক্ষণের) ৩৪টি উত্তরপত্রে ফল জালিয়াতিসহ বিভিন্ন অভিযোগের বিষয়ে তদন্তে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে অভিযান পরিচালনা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ রোববার সকালে দুদকের সহকারী পরিচালক সাঈদ মোহাম্মদ ইমরান হোসেনের নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযান শেষে দুদকের সহকারী পরিচালক সাঈদ মোহাম্মদ ইমরান হোসেন জানান, পুনর্নিরীক্ষণে ৩৪টি উত্তরপত্রে ফল জালিয়াতি চেষ্টা হয়েছে বলে একটি অভিযোগ দুদকের কাছে আসে। অভিযোগ পেয়ে শিক্ষা বোর্ডের বিভিন্ন কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলেছেন দুদক কর্মকর্তারা। এ ছাড়া আরও কিছু অভিযোগ ছিল। অভিযানে সেগুলোর নথিপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে।

এর আগে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে ২০২৫ সালের এসএসসি পরীক্ষার পুনর্নিরীক্ষণের ফলে অসংগতির অভিযোগ ওঠায় ১১ সেপ্টেম্বর একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে বোর্ড কর্তৃপক্ষ। বোর্ডের হিসাব ও নিরীক্ষা শাখার উপপরিচালক মুহাম্মদ একরামূল হককে প্রধান করে এই তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। ১৮ সেপ্টেম্বর প্রতিবেদন জমার কথা থাকলেও সময় ১৫ কর্মদিবস বাড়ানো হয়েছে।

শিক্ষা বোর্ড জানায়, উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণের ফলাফল তৈরির সময় ৩৪টি উত্তরপত্রে অসংগতি ধরা পড়ে। উত্তরপত্রে কোনো নম্বর পরিবর্তন না হলেও পুনর্নিরীক্ষণের ফলাফল প্রকাশ করা হয় বাড়তি নম্বর দিয়ে। এতে উত্তরপত্রে থাকা নম্বর ও কম্পিউটারে ইনপুট দেওয়া ফলাফলের নম্বরের গরমিল পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে দুদকে একটি অভিযোগ জমা পড়ে। সেটি তদন্তে বোর্ড থেকে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংগ্রহ করেছে দুদক। দুদকের কাছে অভিযোগে বলা হয়েছে, এই জালিয়াতির ঘটনার সঙ্গে শিক্ষা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান, কম্পিউটার প্রোগ্রামার, উচ্চমান সহকারীসহ ১০-১৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী জড়িত থাকতে পারেন।

অভিযানের সময় বোর্ডের চেয়ারম্যান ইলিয়াছ উদ্দিন আহাম্মদ সাংবাদিকদের বলেন, ‘দুদকের কর্মকর্তারা বিভিন্ন তথ্য চেয়েছেন। আমরা সেভাবে সহযোগিতা করেছি। বিষয়টা গুরুত্ব দিয়েই বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। আমরাও তদন্ত কমিটি করেছি। পরীক্ষা-সংক্রান্ত ব্যস্ততায় হয়তো কমিটির প্রতিবেদন দিতে দেরি হচ্ছে।’

এর আগে গত ১০ আগস্ট এসএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণের ফলাফল প্রকাশ করা হয়। পুনর্নিরীক্ষণে ১ হাজার ৬৬৯ জনের ফলাফল পরিবর্তন হয়েছে। খাতায় নম্বর পরিবর্তন হয়েছে ১ হাজার ৭৪২ জনের। জিপিএ পরিবর্তন হয়েছে ৬৪৬ জনের। ফেল থেকে পাস করেছে ৬৪ জন। নতুন জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬৫ জন। নতুন ফল অনুযায়ী চট্টগ্রামে এবার পাস করেছে ১ লাখ ১ হাজার ২৪৫ জন। জিপিএ-৫ পেয়েছে ১১ হাজার ৯০৮ জন।

