নৌকাসহ ১২ জেলে ধরে নিয়ে গেল আরাকান আর্মি

টেকনাফ (কক্সবাজার) সংবাদদাতা

কক্সবাজারের টেকনাফ এলাকায় বঙ্গোপসাগর থেকে ফেরার পথে নৌকাসহ ১২ জেলে অপহৃত হয়েছেন। আজ শনিবার দুপুরে উপজেলার নাইক্ষ্যংদিয়ায় এ ঘটনা ঘটে।

তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শেখ এহসান উদ্দিন। স্থানীয় বাসিন্দা ও ট্রলারমালিকদের অভিযোগ, অপহরণের সঙ্গে মিয়ানমারের সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির (এএ) সদস্যরা জড়িত।

অপহৃত জেলেরা হলেন মো. আলী আহমদ, মোহাম্মদ আমিন, ফজল করিম, কেফায়েত উল্লাহ, সাইফুল ইসলাম, সাদ্দাম হোসেন, মো. রাসেল, মো. সোয়াইব, আরিফ উল্লাহ, মোহাম্মদ মোস্তাক, নুরুল আমিন এবং আরও একজন। সবাই টেকনাফের শাহপরীর দ্বীপের বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দা।

নৌকার মালিক সোলতান আহমেদ জানান, তাঁর নৌকা নিয়ে ১২ জেলে সাগরে মাছ শিকারে যান। পরে বৈরী আবহাওয়ার কারণে জেলেরা ঘাটে রওনা দেন। পথে আরাকান আর্মির সদস্যরা নৌকাসহ জেলেদের ধরে নিয়ে যান। এ ধরনের ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে। এর স্থায়ী সমাধান হওয়া দরকার।

এ বিষয়ে ইউএনও এহসান বলেন, ‘নৌকাসহ ১২ জেলে আটক হওয়ার বিষয়টি শুনেছি। এ বিষয়ে আমরা সবাই কাজ করছি, যাতে জেলেদের দ্রুত ফেরত আনতে সক্ষম হই।’

উল্লেখ্য, ৫ ও ১৩ আগস্ট সাত বাংলাদেশি জেলেকে অস্ত্রের মুখে ধরে নিয়ে যায় আরকান আর্মি। এখনো তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়নি। জেলেরা এমন পরিস্থিতিতে আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন।

