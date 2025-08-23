থানা হেফাজতে যুবকের মৃত্যু: চকরিয়ার ওসি বদলি, নতুন ওসি তৌহিদ

থানার হাজতখানা থেকে দুর্জয় চৌধুরী (২৫) নামে এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার হওয়ার এক দিনের মধ্যে কক্সবাজারের চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) বদলি করা হয়েছে।
আজ শনিবার কক্সবাজারের পুলিশ সুপার (এসপি) মো. সাইফউদ্দিন শাহীনের স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে চকরিয়া থানার ওসি মো. শফিকুল ইসলামকে জেলা পুলিশ কন্ট্রোল রুমের ইনচার্জ হিসেবে বদলির আদেশ দেওয়া হয়।
একই চিঠিতে চকরিয়া থানার ওসি হিসেবে জেলা পুলিশের পরিদর্শক তৌহিদুল আনোয়ারকে পদায়ন করা হয়। ওই আদেশে অবিলম্বে সিদ্ধান্ত কার্যকর করার বিষয়টি জানানো হয়। এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন চকরিয়া সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) অভিজিৎ দাস।
একই ঘটনায় গতকাল শুক্রবার চকরিয়া থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) হানিফ মিয়া, কনস্টেবল ইশরাক হোসেন ও মহিউদ্দিনকে প্রত্যাহার করে জেলা পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত করা হয়েছে।
এ ছাড়া কক্সবাজার জেলা পুলিশের মুখপাত্র ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জসিম উদ্দীন চৌধুরীকে প্রধান করে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।
নিহত দুর্জয় চৌধুরী চকরিয়া পৌরসভার ভরামুহুরী হিন্দুপাড়ার কমল চৌধুরীর ছেলে। চকরিয়া সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়ের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর পদে চাকরি করতেন তিনি।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, স্কুলের ২ লাখ ৮৩ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগে গত বৃহস্পতিবার চকরিয়া সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রাবিয়া খানম থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়ে দুর্জয়কে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেন। রাতে তাঁকে থানাহাজতে রাখা হয়। গতকাল ভোরে হাজতখানার গ্রিলের সঙ্গে গায়ের শার্ট দিয়ে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় দুর্জয়ের ঝুলন্ত লাশ দেখতে পায় পুলিশ।
চকরিয়া সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) অভিজিৎ দাস বলেন, জনস্বার্থে চকরিয়া থানার ওসিকে বদলি করা হয়েছে। নতুন ওসি হিসেবে তৌহিদুল আনোয়ার যোগদান করবেন।