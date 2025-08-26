হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে বসতঘরে আগুনে বৃদ্ধার মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম নগরের মোহরাতে একটি সেমিপাকা বসতঘরে আগুন লাগার পর ঘটনাস্থল থেকে গীতা রানী ঘোষ (৭০) নামের এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস।

এ ছাড়া আহত অবস্থায় পরিবারটির এক শিশুসহ তিনজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার (২৫ আগস্ট) দিবাগত রাত আড়াইটা নাগাদ নগরের চান্দগাঁও থানাধীন মোহরা এলাকার মোল্লাবাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আহত ব্যক্তিরা হলেন নিহত নারীর ছেলে বিপ্লব ঘোষ (৪৯), তাঁর স্ত্রী কণা ঘোষ (৩৫) ও সন্তান শশী ঘোষ (১০)।

চট্টগ্রামের ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের তথ্যে জানা যায়, রাত ২টা ৪৭ মিনিটের দিকে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। ভোর ৪টা ১০ মিনিটের দিকে আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসে। এ ঘটনায় প্রায় ১০ লাখ টাকার ক্ষতি এবং ৫০ লাখ টাকার মালামাল উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

ফায়ার সার্ভিসের কালুরঘাট ফায়ার স্টেশনের সিনিয়র স্টেশন অফিসার মো. ফখরুদ্দিন বলেন, দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নির্বাপণের পর ঘটনাস্থল থেকে আগুনে দগ্ধ এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয় এবং আহত অবস্থায় তিনজনকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে এই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে।

