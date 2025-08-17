কক্সবাজার বিমানবন্দরে অক্টোবর থেকে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট শুরু হবে: বেবিচক চেয়ারম্যান

কক্সবাজার বিমানবন্দরে অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে সীমিত পরিসরে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চলাচল শুরু হবে বলে জানিয়েছেন বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিক। আজ রোববার দুপুরে কক্সবাজার বিমানবন্দর আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের কাজ পরিদর্শন শেষে তিনি এ কথা জানান।
মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিক বলেন, ‘আমরা আজকে বিমানবন্দরের দ্বিতীয় টার্মিনাল ও সমুদ্রে সম্প্রসারিত রানওয়ের কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেছি। তাতে মনে হয়েছে, আগামী অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে আংশিকভাবে কক্সবাজার বিমানবন্দর থেকে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালনা করা সম্ভব হবে।’
বেবিচক চেয়ারম্যান বলেন, ‘কত শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে, তা বলা না গেলেও অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট শুরু করা সম্ভব। এ জন্য প্রস্তুতি শেষের পথে রয়েছে।’
এ সময় কক্সবাজার বিমানবন্দরের প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ ইউনূস ভূঁইয়া, বিমানবন্দরের ব্যবস্থাপক গোলাম মোর্তজা হাসানসহ অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে চলতি বছরের জুলাইয়ের শেষের দিকে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালনার ঘোষণা দিয়েছিল বেবিচক।
কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় ৯ হাজার ফুট দীর্ঘ রানওয়ে ১ হাজার ৭০০ ফুটে সম্প্রসারিত করে মোট ১০ হাজার ৭০০ ফুটে উন্নীত করা হয়েছে। সম্প্রসারিত অংশের মধ্যে ১ হাজার ৩০০ ফুট সাগরের পানির মধ্যে। এটি দেশের ইতিহাসে প্রথম সমুদ্রের মধ্যে ব্লক তৈরি করে নির্মিত রানওয়ে। প্রকল্পে ব্যয় ধরা হয়েছে ১ হাজার ৭৯৪ কোটি ৩১ লাখ টাকা, যা পুরোপুরি অর্থায়ন করছে বেবিচক।