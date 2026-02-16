হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

লক্ষ্মীপুরে অটোচালক হত্যা, চার আসামি গ্রেপ্তার

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি

লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে অটোচালক সোহাগ হোসেনকে হত্যা মামলার চার আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আজ সোমবার সকালে ও রোববার রাতে আসামিদের রাখালিয়া এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মো. নজির হোসেন, মো. হৃদয় হোসেন, মো. সুজন হোসেন ও আরাফাত হোসেন। পরে গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের দুপুরে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

এর আগে রোববার সকালে নিহতের বড় ভাই রাজিব হোসেন বাদী হয়ে কয়েকজনকে আসামি করে রায়পুর থানায় মামলা করেন। এদিকে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবি থানার সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা হয়েছে।

রায়পুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিন মিয়া বলেন, অটোচালক সোহাগ হোসেন হত্যা মামলায় চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারের অভিযান চলছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

