কক্সবাজারে আশ্রয়শিবিরের বাইরে বাস করা ৬২২ রোহিঙ্গাকে আটক করে ক্যাম্পে ফেরত

কক্সবাজার প্রতিনিধি

আটক রোহিঙ্গারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

কক্সবাজারের উখিয়ায় রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবিরের বাইরে অবৈধভাবে বসবাস করা ৬২২ জন রোহিঙ্গাকে আটক করে ক্যাম্পে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে যৌথ বাহিনী উপজেলার বালুখালী ও থাইংখালী এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

সেনাবাহিনী জানিয়েছে, জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ক্যাম্পের বাইরে অবৈধভাবে অবস্থানকারী রোহিঙ্গাদের শনাক্ত করে আটক করা হয়েছে। আটক রোহিঙ্গাদের নিজ নিজ ক্যাম্পে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

রোহিঙ্গা নুর কামাল বলেন, কাজ করার জন্য বাইরে যেতে হয়েছিল। এখন তাঁদের আবার ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছে। তাঁরা যেন ক্যাম্পের ভেতরে থাকে প্রশাসন থেকে সেই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

উখিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূর আহমদ বলেন, বিভিন্ন সময় রোহিঙ্গারা ক্যাম্পের বাইরে চলে যাওয়ায় আইনশৃঙ্খলার ঝুঁকি তৈরি হয়। এ কারণে যৌথ বাহিনী নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছে। রোববার আটক করা ৬২২ জন রোহিঙ্গা নারী, পুরুষ ও শিশুকে ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এর আগে চট্টগ্রামের দোহাজারী ও লোহাগড়া এলাকা থেকে দুই দফায় ৫ শতাধিক রোহিঙ্গাকে আটক করে ক্যাম্পে ফেরত পাঠায় যৌথ বাহিনী।

