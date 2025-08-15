হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

সৎবাবার অভিযোগে মেয়ের বাল্যবিবাহ বন্ধ, মাকে জরিমানা

কাপ্তাই ( রাঙামাটি) প্রতিনিধি

কাপ্তাইয়ে বাল্যবিবাহ বন্ধ করল উপজেলা প্রশাসন। ছবি: আজকের পত্রিকা

সৎবাবার অভিযোগে রাঙামাটির কাপ্তাইয়ে মেয়ের বাল্যবিবাহ বন্ধ করেছে উপজেলা প্রশাসন। একই সঙ্গে মায়ের মুচলেকাসহ ৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। আজ শুক্রবার উপজেলার ৪ নম্বর কাপ্তাই ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড মুরগির টিলা নামের এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

এলাকাবাসীরা জানান, এলাকার মৃত ফজলু মিয়ার স্ত্রী রুবি বেগম (৪৪) তাঁর অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে টাকার লোভে ওমানপ্রবাসী মানিক নামের এক ছেলের সঙ্গে মোবাইলে বিয়ের সবধরনের প্রস্তুতি নেন। এ জন্য মেয়ের হাতে মেহেদি পরানোর কাজও শেষ করা হয়। কিন্তু বিয়েতে বাধ সাজেন মেয়ের সৎবাবা মো. রানা।

তিনি কোনো অবস্থায় অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে বিয়ে দেবেন না। রানা উপজেলা নির্বাহী অফিসার, থানাসহ বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে বিয়ে বন্ধ করার জন্য অভিযোগ করেন।

অভিযোগ পেয়ে আজ শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় কাপ্তাই উপজেলার ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) নেলী রুদ্র ও মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা রিনি চাকমা ঘটনাস্থলে এসে তথ্যের সত্যতা পান। মেয়ের মাও স্বীকার করেন বিয়ের প্রস্তুতির কথা।

এ সময় কর্মকর্তারা মেয়ের মা, ভাই, বোনের কাছ থেকে মুচলেকা নেন এবং ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন। তাঁরা মেয়ের বয়স ১৮ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে দেওয়া যাবে না বলে জানান।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ইউএনও নেলী রুদ্র বলেন, ‘মেয়েটার বয়স মাত্র ১৬ বছর। বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী ১৮ বছরের নিচে বিয়ে দিলে সেটা বাল্যবিবাহ হবে, তাই অভিযোগ পাওয়ার পর আমরা বিবাহ বন্ধ করে দিয়েছি।’

