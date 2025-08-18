হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

সীতাকুণ্ডে পুকুর থেকে নারীর লাশ উদ্ধার

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 

প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে পুকুর থেকে এক নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ সোমবার সকালে উপজেলার সৈয়দপুর ইউনিয়নের পূর্ব সৈয়দপুর এলাকার আমিন সওদাগরের পুকুর থেকে লাশটি উদ্ধার হয়। ওই নারীর পরিচয় জানা যায়নি। তাঁর বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর। সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মজিবুর রহমান এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

ওসি জানান, সকালে স্থানীয়রা পুকুরে অজ্ঞাতনামা ওই নারীর লাশ ভাসতে দেখে থানায় খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে এবং সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করার পর ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

পুলিশ কর্মকর্তা আরও জানান, পুকুর থেকে উদ্ধার করা অজ্ঞাতনামা ওই নারীর লাশের সঙ্গে একটি পলিথিনের ব্যাগ উদ্ধার করা হয়েছে। যার মধ্যে কয়েকটি কাপড় ও একটি ৫০ টাকা এবং একটি পাঁচ টাকার নোট পাওয়া গেছে। তাঁর পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তিন দিন আগে ওই নারীর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মৃত্যু কীভাবে হয়েছে, সে বিষয়টি ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

এর আগে গত রোববার রাতে সীতাকুণ্ডের ভাটিয়ারী ইউনিয়নের কদমরসুল এলাকায় অবস্থিত একটি জাহাজভাঙা কারখানার পাশ থেকে অজ্ঞাতনামা এক যুবকের লাশ উদ্ধার করে নৌ পুলিশ।

