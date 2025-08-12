নাইক্ষ্যংছড়ি স্থলমাইন বিস্ফোরণে আহত হাতির চিকিৎসা শুরু

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তে স্থলমাইন বিস্ফোরণে আহত বন্য হাতিটির চিকিৎসা দেওয়া শুরু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার কক্সবাজারের চকরিয়ার ডুলাহাজারা সাফারি পার্কের একদল চিকিৎসক বন বিভাগের সহায়তায় আহত হাতিটির চিকিৎসা শুরু করেন।
এর আগে গতকাল সোমবার সকালে উপজেলার আশারতলী সীমান্তের গুইট্টাইল্লা ঝিরি এলাকায় একটি স্মল মাইন বিস্ফোরণে বন্য হাতিটির পায়ে আঘাত লাগে। খবর পেয়ে বন বিভাগের সহায়তায় সাফারি পার্কের চিকিৎসকেরা বন্য হাতটির প্রথম দফায় চিকিৎসা দেন।
এ বিষয়ে নাইক্ষ্যংছড়ি বনের রেঞ্জ কর্মকর্তা মোজাম্মেল হক সরকার জানান, বন্য হাতির সামনের ডান পা স্থল মাইনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এটি হাঁটতে না পেরে বনের মধ্যে লুটিয়ে পড়ে।
স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পাওয়ার পর ডুলাহাজারা সাফারি পার্কের চিকিৎসক দল বন্য হাতিটির চিকিৎসা দেন প্রথম দফায়। চিকিৎসাসেবা আরও দেওয়া হবে।
ডুলাহাজারা সাফারি পার্কের চিকিৎসক জুলকারনাইন বলেন, ‘চিকিৎসা দেওয়া হলেও বন্য হাতিটি এখনো শঙ্কা মুক্ত নয়। হাতিটির ডান পায়ের বোনম্যারো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে সংক্রমণ ছড়িয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, ঘা শুকিয়ে গেলে এটি হাঁটতে পারবে, তবে ধীরে ধীরে।’