হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

৭ ঘণ্টা পর বাংলাদেশিকে ফেরত দিল বিএসএফ

ফেনী প্রতিনিধি

নুরুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

ফেনীর পরশুরাম সীমান্তে নুরুল ইসলাম (৬৩) নামের এক ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে যাওয়ার ৭ ঘণ্টা পর ফেরত দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

আজ সোমবার বিকেলে পতাকা বৈঠকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) কাছে তাঁকে ফেরত দেওয়া হয়। এ সময় উভয় বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে সোমবার সকাল ৯টার দিকে পরশুরাম উপজেলার উত্তর কেতরাঙ্গা সীমান্ত এলাকা থেকে নুরুল ইসলামকে ধরে নিয়ে যায় বিএসএফ।

নুরুল ইসলাম বক্স মাহমুদ ইউনিয়নের কৈয়ার কোনা গ্রামের বাসিন্দা সুলতান আহাম্মদের ছেলে।

ফেনী সীমান্ত থেকে বাংলাদেশিকে ধরে নিয়ে গেল বিএসএফ

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকাল ৯টার দিকে নুরুল ইসলামকে ২১৭৪ সীমান্ত পিলার এলাকা থেকে ধরে নিয়ে যায় বিএসএফ। আটক ব্যক্তির শারীরিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে বলে জানা গেছে।  

এ ব্যাপারে বিজিবির ফেনী ব্যাটালিয়নের (৪ বিজিবি) অধিনায়ক লে. কর্নেল মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন বলেন, ‘২১৭৪ সীমান্ত পিলার এলাকা থেকে বিএসএফ তাঁকে আটক করে নিয়ে যায়। আইনি প্রক্রিয়া শেষে বিকেলে তাঁকে ফেরত দিয়েছে। তিনি কেন সীমান্ত এলাকায় গিয়েছিলেন, এ বিষয়ে আমরা খোঁজ নিচ্ছি।’

সম্পর্কিত

খাগড়াছড়িতে বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা শুরু

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা পৌঁছাবে মডেল মসজিদ: ধর্ম উপদেষ্টা

আরাকান আর্মি ছেড়ে পালিয়ে এলেন বাংলাদেশি যুবক, অস্ত্রসহ বিজিবির কাছে আত্মসমর্পণ

বর্জ্য থেকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন কার্যক্রম দ্রুত শুরু করতে চান চসিক মেয়র

ফেনী সীমান্ত থেকে বাংলাদেশিকে ধরে নিয়ে গেল বিএসএফ

নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তের ওপারে গোলাগুলি, সতর্ক বিজিবি

নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তে স্থলমাইন বিস্ফোরণে পায়ের গোড়ালি উড়ে গেল বন্য হাতির

৯৬ ঘণ্টা পর চন্দ্রঘোনা-রাইখালী নৌরুটে ফেরি চলাচল শুরু

চাঁদা দাবির অভিযোগে এনসিপি নেতা নিজামকে ফের শোকজ

লক্ষ্মীপুরে সাবেক যুবদল নেতা অস্ত্রসহ আটক
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা