৭ ঘণ্টা পর বাংলাদেশিকে ফেরত দিল বিএসএফ

ফেনীর পরশুরাম সীমান্তে নুরুল ইসলাম (৬৩) নামের এক ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে যাওয়ার ৭ ঘণ্টা পর ফেরত দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।
আজ সোমবার বিকেলে পতাকা বৈঠকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) কাছে তাঁকে ফেরত দেওয়া হয়। এ সময় উভয় বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে সোমবার সকাল ৯টার দিকে পরশুরাম উপজেলার উত্তর কেতরাঙ্গা সীমান্ত এলাকা থেকে নুরুল ইসলামকে ধরে নিয়ে যায় বিএসএফ।
নুরুল ইসলাম বক্স মাহমুদ ইউনিয়নের কৈয়ার কোনা গ্রামের বাসিন্দা সুলতান আহাম্মদের ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকাল ৯টার দিকে নুরুল ইসলামকে ২১৭৪ সীমান্ত পিলার এলাকা থেকে ধরে নিয়ে যায় বিএসএফ। আটক ব্যক্তির শারীরিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে বলে জানা গেছে।
এ ব্যাপারে বিজিবির ফেনী ব্যাটালিয়নের (৪ বিজিবি) অধিনায়ক লে. কর্নেল মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন বলেন, ‘২১৭৪ সীমান্ত পিলার এলাকা থেকে বিএসএফ তাঁকে আটক করে নিয়ে যায়। আইনি প্রক্রিয়া শেষে বিকেলে তাঁকে ফেরত দিয়েছে। তিনি কেন সীমান্ত এলাকায় গিয়েছিলেন, এ বিষয়ে আমরা খোঁজ নিচ্ছি।’