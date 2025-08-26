হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

চাঁদপুরে বিএনপি নেতার বাড়িতে হামলা-ভাঙচুর

চাঁদপুর প্রতিনিধি

ভাঙচুর করা গাড়ি, চেয়ার ও ছিঁড়ে ফেলা প্ল্যাকার্ড। আজকের পত্রিতা

চাঁদপুরে আজম খান নামে এক বিএনপি নেতার বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) দুপুরে শহরের কুমিল্লা সড়কে সিংহপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। জেলা বিএনপির কিছু নেতা-কর্মী এ হামলা করেছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন আজম খান। তাঁর দাবি, হামলায় অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন।

আজম খান জেলা বিএনপির উপদেষ্টা ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য। গত বছর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকে তিনি চাঁদপুর-৩-এর (সদর-হাইমচর) গ্রামাঞ্চলে বিএনপির ৩১ দফা প্রচারণা চালায়ে আসছেন। আজ শহরের হাসান আলী উচ্চবিদ্যালয় মাঠে তাঁর পথসভার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা হয়নি।

হামলার ব্যাপারে আজম খান বলেন, তিনি বাসায় ছিলেন। হঠাৎ বিকট শব্দ হয়। এরপর দেখেন, বেশ কিছু লোক তাঁর বাড়িতে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেছেন। তাঁরা বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ছবি ও গ্লাস ভাঙচুর করেছে। প্রাইভেট কার, বাড়ির ভাড়াটিয়াদের মোটরসাইকেল ভাঙচুর ও কয়েকটি নিয়ে গেছেন তাঁরা। তাঁর পায়েও ইট এসে পড়েছে। তাঁর দাবি, এই হামলায় ১৫ থেকে ২০ জন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে কয়েকজন পুলিশের নিরাপত্তায় সদর হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন।

বিএনপি নেতা বলেন, ‘আমি প্রচারণায় এসে কখনো বলিনি, এই আসন থেকে দলীয় মনোনয়ন চাই। আমি খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের নির্দেশে ৩১ দফার কথা বলছি। বিএনপির মধ্যে যারা এত বছর সুসংগঠিত ছিল না, তাদের সুসংগঠতি করছি। যাতে করে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষ জয় লাভ করে।’ তিনি অভিযোগ করে বলেন, ‘এই ঘটনা জেলা বিএনপির একাংশ থেকে করা হয়েছে। বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদলের ছেলেরা এতে জড়িত ছিল।’

এই হামলার ব্যাপারে জানতে জেলা বিএনপির সভাপতি শেখ ফরিদ আহমেদ মানিককে মোবাইলে ফোন করা হলে কোনো সাড়া মেলেনি। সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. সলিম উল্লাহ সেলিমের মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া গেছে। সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি শাহজালাল মিশনকে মোবাইল ফোনে কল করা হলে তিনিও রিসিভ করেননি।

এদিকে আজ শহরের বিভিন্ন স্থানে বিএনপি নেতা-কর্মীদের অবস্থান করতে দেখা গেছে। বিশেষ করে শহরের প্রবেশমুখ চাঁদপুর-ফরিদগঞ্জ সড়ক, চাঁদপুর-হাইমচর সড়ক, ওয়ারলেস মোড়ে তাঁরা অবস্থান নিয়েছেন। কারণ, এসব সড়ক দিয়ে বিএনপি নেতা আজম খানের সমর্থকেরা গাড়ি নিয়ে শহরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেন। স্থানীয় কয়েকজন জানান, বিকেলেও সিংহপাড়ায় কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরিত হয়েছে। তবে এতে কেউ আহত হননি।

চাঁদপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মো. লুৎফুর রহমান বলেন, ‘বিএনপির দুই গ্রুপের মধ্যে হামলার ঘটনা ঘটেছে। কতজন আহত হয়েছে, তা বলতে পারব না। তবে পুলিশ গিয়ে ঘটনাস্থল নিয়ন্ত্রণে আনে। এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো অভিযোগ করা হয়নি।’

সম্পর্কিত

চট্টগ্রামে বসতঘরে আগুনে বৃদ্ধার মৃত্যু

সাংবাদিক হত্যাচেষ্টায় সাবেক প্রতিমন্ত্রীসহ ১২৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা

নোয়াখালীতে ৭ দোকান পুড়ে ২ কোটি টাকার ক্ষতি

কক্সবাজারে শিশুকে ধর্ষণ ও হত্যার দায়ে যুবকের মৃত্যুদণ্ড

চট্টগ্রামে ব্যবসায়ী হত্যা মামলায় ২ জনের মৃত্যুদণ্ড

সড়কের পাশে অজ্ঞাতনামা লাশ

পেকুয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় জামায়াত নেতা নিহত

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

চাকসু নির্বাচন: প্রশাসনের পক্ষপাতমূলক আচরণের অভিযোগ ছাত্রদলের

৫ জনকে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বিজিবির কাছে হস্তান্তর
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা